Tom Felton rend hommage avec émotion à la mère de « Harry Potter » Helen McCrory lors de l’émission spéciale HBO Max

HBO Max a abandonné le spécial 20e anniversaire de Harry Potter: Retour à Poudlard le 1er janvier, et l’événement était définitivement un retour doux-amer sur une franchise qui a tant compté pour tant de personnes, en particulier ceux qui ont participé à sa création. Une partie de la spéciale était de se souvenir de ceux qui étaient décédés depuis le tournage des films, dont l’actrice Helen McCrory, qui a perdu sa bataille contre le cancer en avril à l’âge de 52 ans.

McCrory a joué Narcissa Malefoy dans les films Harry Potter, et dans le spécial, Tom Felton, qui a joué son fils Draco, s’est souvenu de la lumière qu’elle devait être sur le plateau. « Elle m’a beaucoup appris. Vous voyez? Je ne peux même pas le dire », a déclaré Felton, devenant visiblement ému. « Elle avait cette capacité, oui, juste pour montrer une telle empathie dans ses yeux. C’était un vrai régal de travailler avec elle. »

Jason Isaacs, qui a joué le mari de McCrory, Lucius dans les films, a également dit quelques mots gentils à propos de son épouse à l’écran lors de la spéciale. « » J’ai dit : ‘Je pense que je viens de rencontrer la meilleure actrice que j’aie jamais vue de ma vie' », se souvient-il. l’ensemble. »

Les deux hommes avaient déjà parlé de la mort de McCrory après l’annonce de son décès. Felton a publié un hommage sincère à sa mère de cinéma sur Instagram. « Tellement triste de lui dire au revoir si soudainement – ​​je n’ai jamais pris l’occasion de lui dire, mais elle m’a tellement aidé à me façonner en tant que personne – à l’écran et hors écran », a écrit Felton.

« Elle a toujours été elle-même implacable – esprit tranchant comme un rasoir – langue d’argent – gentille et chaleureuse – elle n’a pas souffert des imbéciles mais a eu du temps pour tout le monde », a-t-il poursuivi. « Merci d’avoir éclairé la voie à suivre et de m’avoir tenu la main quand j’en avais besoin xx. »

Isaacs a partagé la même photo que Felton alors qu’il se souvenait de son ami et collègue. « Il y a des décennies, Helen et moi avons auditionné ensemble pour un film. Je suis rentré à la maison et j’ai dit à Emma ‘Je pense que je viens de rencontrer la plus grande actrice que j’ai jamais vue.’ Après des années à la regarder hypnotiser le public, je ne pense plus que… je le sais », a écrit Isaacs.

« Heureusement, j’ai fini par découvrir qu’elle était aussi incroyablement drôle, incroyablement méchante et avec un cœur empathique de la taille d’une planète », a conclu Isaacs. « Aussi toujours stupéfait que je l’étais dans les films Harry Potter, être marié à l’écran et rire avec la grande Helen McCrory sera toujours un moment fort. Sa réalisation la plus fière, cependant, a été de fonder et d’aimer la famille qui était son fondement. Ils’ J’ai tellement perdu et j’envoie tout mon amour à Damian [Lewis] et les enfants. »