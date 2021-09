Tom Felton, star de “Harry Potter”, parle d’un épisode de santé “effrayant” à la Ryder Cup

Tom Felton a informé ses abonnés de son état après s’être effondré brusquement sur le terrain de golf la semaine dernière –– choquant tout le monde, mais surtout ceux qui l’entourent. L’ancien de Harry Potter a posté une vidéo sur son compte Instagram, assurant à tous ses 10,9 millions d’abonnés qu’il progressait lentement vers la guérison complète de “l’épisode effrayant”. “Je suis en voie de guérison”, a déclaré Tom à ses fans, ajoutant: “Je suis sur la voie du rétablissement.”

Il a poursuivi: “Les gens ont regardé, prennent vraiment bien soin de moi, alors merci beaucoup pour les messages de” guérissez-vous bientôt “, parce que je suis en voie de guérison, officiellement.” Il a clôturé la vidéo en sortant sa guitare pour jouer une courte chanson disant à tout le monde “de ne pas s’inquiéter” pour sa santé car il ira “très bien”. “Il est temps de regarder une action de la Ryder Cup”, a-t-il conclu.

Les fans ont sauté sur les commentaires de l’acteur, partageant à quel point ils étaient reconnaissants d’entendre que sa santé allait mieux. “Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis soulagé et reconnaissant en ce moment. Je t’aime et je suis si heureux que tu sois de retour.” Un autre a ajouté : “Nous, les fans, étions tellement inquiets pour toi Tom. J’espère que tu te sens beaucoup mieux et que tu prends soin de toi. Nous t’aimons tellement.”

L’incident s’est produit alors que Tom jouait à un tournoi de golf de célébrités, la Ryder Cup, à Kohler, dans le Wisconsin, aux côtés de personnalités telles que Mandy Rose, Stephanie Szostak, Dan Jansen et Kelly Slater. Felton était au milieu d’une ronde avec l’ancien joueur de la LNH Teemu Selänne et Mike Eruzione, le capitaine de l’équipe olympique américaine de hockey de 1980 lorsque la situation s’est produite. Rose et Slater ont joué dans l’équipe américaine avec Eruzione, l’ancien joueur de la NFL AJ Hawk, le patineur de vitesse Dan Janson et le comédien Rob Riggle.

Le moment inquiétant survient juste après que la star a réfléchi à la célébration de son 34e anniversaire. “Mon Dieu, ça a été tellement amusant d’arriver ici – pourtant, d’une manière ou d’une autre, je pense que le meilleur reste à venir – merci à tous pour votre amour, votre soutien et votre sens de l’humour – continuons une bonne chose – au prochain 33 xx “, a déclaré Felton sur Instagram.