Tom Ford est ravi de revenir aux spectacles en direct en septembre – WWD

Après deux saisons difficiles avec très peu de défilés de mode en personne, Tom Ford, président du Conseil des créateurs de mode, se réjouit d’un «retour significatif aux spectacles en direct».

Dans un communiqué publié lundi, Ford a déclaré que les défilés de cette saison en septembre seraient l’occasion de «réaffirmer la résilience et l’indépendance de la mode américaine et de New York en tant que force mondiale de la mode».

Comme indiqué, la Fashion Week de New York se déroulera du 8 au 12 septembre. Ford a déclaré que la gamme de talents sera forte avec des designers qui reviennent à la semaine et, dans certains cas, à New York. Il a confirmé qu’il prévoyait de présenter sa collection printemps 2022 à New York au cours de la semaine.

Le gala du Met pour l’exposition du Costume Institute «En Amérique: un lexique de la mode» clôturera NYFW. Ford, comme indiqué, est président honoraire de la prestation. Anna Wintour sera coprésidente, avec Adam Mosseri d’Instagram. Les autres coprésidents sont Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka et Amanda Gorman. L’événement est prévu pour le 13 septembre. Un deuxième gala du Met est prévu le 2 mai 2022.

«J’ai commencé ma carrière sur la Seventh Avenue et, bien que j’aie passé la majeure partie de ma vie professionnelle en Europe, je suis incroyablement fier d’être un créateur américain et de faire partie de notre communauté et de la Fashion Week de New York», a déclaré Ford.

La CFDA a déclaré qu’elle prévoyait que la semaine comportera un retour aux émissions en personne produites conformément aux directives de santé de l’État de New York, ainsi qu’une continuation des présentations de collections numériques.

Comme indiqué le mois dernier, plusieurs designers ont déclaré qu’ils organiseraient un spectacle en direct en septembre, tels que Gabriela Hearst, Pyer Moss, Markarian et Jonathan Simkhai. D’autres comme Ralph Lauren, Marc Jacobs, Prabal Gurung et Michael Kors n’avaient pas encore pris leur décision. Tommy Hilfiger ne revient pas sur le calendrier de la NYFW, comme indiqué.

Jason Wu a été l’un des rares créateurs à organiser des défilés de mode en direct au cours des deux dernières saisons. Il n’avait pas encore décidé du format pour septembre. Rebecca Minkoff, qui a également organisé des événements en direct «Achetez maintenant, portez maintenant», prévoit un événement en direct en septembre.

Alors que la France lève progressivement les restrictions liées à la pandémie, la prochaine édition de la Fashion Week de Paris pour les vêtements pour hommes a été autorisée pour des spectacles et des présentations physiques. Les défilés masculins sont prévus du 22 au 27 juin.

L’Italie s’ouvre également. Le mois dernier, l’organisateur de la semaine de la mode de Milan, la Camera Nazionale della Moda Italian, a déclaré qu’elle prévoyait une semaine de la mode pour hommes qui inclurait à la fois des événements numériques et physiques. La collection masculine de la Fashion Week de Milan aura lieu du 18 au 22 juin.

