Tom Friedman approche de la “ réveil ” à propos du GOP ⋆ .

La chronique du 4 mai dans Le New York Times par Thomas L. Friedman observe avec une certaine horreur que:

Friedman commence par reconnaître que le succès précoce de Biden a été une bénédiction et qu’il y avait des espoirs que les divisions dans ce pays commenceraient à se guérir. Mais…

… Nous ne sommes pas bien. La démocratie américaine est toujours en réel danger. En fait, nous sommes plus près d’une guerre civile politique – plus qu’à tout autre moment de notre histoire moderne. Le calme politique qui semble aujourd’hui repose en fait sur un faux fond sur lequel nous risquons de nous écraser à tout moment. Parce qu’au lieu que le gros mensonge de Trump disparaisse, c’est exactement le contraire qui se produit – d’abord lentement et maintenant rapidement. … Pour être un leader dans le GOP d’aujourd’hui, vous devez soit jouer l’idiot, soit être stupide sur le problème central auquel notre République est confrontée: l’intégrité de notre élection. Vous devez accepter tout ce que Trump a dit à propos de l’élection – sans la moindre preuve – et ignorer tout ce que son propre procureur général, directeur du FBI et directeur de la sécurité électorale a dit – sur la base des preuves – qu’il n’y a pas eu de fraude substantielle. Quel genre de parti déformé produira une telle dynamique? Un parti si disposé à être mariné dans un mensonge aussi chaotique mentira sur n’importe quoi, y compris qui remportera la prochaine élection et tout le monde après cela.

Eh bien, duh.

Friedman avertit que si toutes les mesures que les républicains adoptent dans les États qu’ils contrôlent se réalisent, les républicains ont de bonnes chances d’établir fermement un régime minoritaire sur le pays. Un système bipartite ne peut pas fonctionner lorsqu’un parti refuse d’accepter une élection perdue, ment à son sujet et truque le jeu.

Pourtant, Friedman ne peut pas s’en empêcher. Une des raisons pour lesquelles il aspire à ce que le Parti républicain se rachète est à cause de sa peur de voir la gauche aller trop loin.

… Le meilleur outil pour maintenir le Parti démocrate près du centre-gauche sur plus de questions est un Parti républicain en bonne santé qui se situe au centre-droit.

Et le centre est l’endroit idéal pour garder le monde plat de Friedman. Il n’y a pas de grands désaccords, pas de problèmes majeurs qui ne peuvent être résolus par un consensus raisonnable, et nous pouvons tous vivre notre vie sans avoir à nous soucier de la politique du tout – ou tomber du bout du monde SI nous rester au centre.

Nous n’avons pas cela. Nous avons, à la place, un GOP essayant de s’accrocher au pouvoir en tirant parti d’un gros mensonge dans les lois de suppression des électeurs qui permettent au parti de revenir au pouvoir en faisant appel uniquement à une Amérique largement blanche du XXe siècle. Le GOP de Trump ne fait aucun effort pour offrir des alternatives conservatrices aux problèmes du jour. Son objectif principal est de savoir comment gagner sans faire cela.

Il est facile de ridiculiser Friedman, mais mieux vaut tard que jamais. Ce qu’il ne reconnaît toujours pas, c’est que le GOP ne fait aucun effort «pour offrir des alternatives conservatrices aux problèmes du jour» parce qu’ils n’en ont pas. Le GOP est post-politique; ils n’ont même pas pris la peine de proposer une plate-forme pour les élections de 2020. Ils ne font aucun plan sur la façon de gouverner, car tout ce qu’ils veulent, c’est régner.

Si les républicains poussent le grand mensonge, c’est pour une raison fondamentale. Ils courent sur des mensonges depuis des années, et ils doivent continuer à grossir ou mentir cesse de fonctionner. Voyons en quelques-uns:

“Je ne suis pas un escroc!” Il y a une majorité silencieuse dans ce pays. Le gouvernement n’est pas la solution à nos problèmes; le gouvernement est le problème. Les réductions d’impôts sont rentables et créent des emplois. La richesse ruisselle. Le vrai problème pour les Noirs n’est pas la violence policière; c’est noir sur le crime noir. L’Amérique n’est pas un pays raciste; le vrai racisme parle de race. Les libéraux sont les vrais racistes. Les libéraux détestent l’Amérique et veulent la détruire. Les programmes sociaux libéraux ne font qu’aggraver les problèmes. Augmenter le salaire minimum est un tueur d’emplois. La déréglementation permet aux entreprises d’innover et de devenir plus compétitives. Le changement climatique: est un canular / est naturel / a toujours eu lieu / est quelque chose à propos duquel nous ne pouvons rien faire. Les médias ont un parti pris libéral. L’Amérique est et a toujours été une nation chrétienne. La guerre entre les États n’avait rien à voir avec l’esclavage – et l’esclavage n’était pas si grave. Les armes à feu assurent la sécurité des gens; les libéraux veulent laisser tout le monde sans défense contre les méchants. La gauche radicale est une menace violente pour l’Amérique; Antifa et BLM sont des organisations terroristes.

La liste est interminable et en constante évolution. Friedman n’est pas le seul membre des médias qui essaie de maintenir une vision de plus en plus intenable de ce que se trouve et où se trouve le centre; reconnaître les mensonges énumérés ci-dessus comme ce qu’est le GOP ne prouverait qu’un «biais libéral» de leur part.

Le côtéisme et la fausse équivalence sont pratiquement un réflexe conditionné pour la presse – mais cela commence enfin à se décomposer un peu. Friedman conclut avec:

Les choses ne vont pas bien. À moins que davantage de républicains de principe ne défendent la vérité sur nos dernières élections, nous allons voir exactement comment une démocratie meurt.

Il est difficile de contester la conclusion de Friedman, bien que l’on puisse débattre pour savoir s’il existe encore un républicain de principe. Liz Cheney et Mitt Romney ne se qualifient que parce que la déviance a été définie jusqu’à présent.

