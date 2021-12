Tom Gabriel Fischer est prêt à ressusciter Celtic Frost pour « un ou deux spectacles » à la mémoire de Martin Ain

Tom Gabriel Fischer (alias Tom Gabriel Guerrier) se dit ouvert à l’idée de ressusciter GEL CELTIQUE pour « un des deux spectacles » à la mémoire du bassiste Martin Eric Ain décédé en octobre 2017 des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 50 ans.

L’ancien HELLHAMMER/GEL CELTIQUE et courant TRIPTYKON chanteur, guitariste et auteur-compositeur principal ont discuté de la perspective d’un GEL CELTIQUE retour dans une nouvelle interview avec Culture lourde. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai parlé au batteur d’origine de GEL CELTIQUE, Roseau Saint-Marc, qui vit en Amérique. Il est toujours l’un de mes meilleurs amis. Et nous avons parlé de faire peut-être un ou deux GEL CELTIQUE spectacles hommage à la mémoire [of] Martin Aïn. Nous n’avons pas vraiment finalisé ces plans, mais peut-être que nous le ferons un jour, que nous jouerons avec juste ex-GEL CELTIQUE les membres qui étaient en GEL CELTIQUE à l’époque et peut-être jouer un plein GEL CELTIQUE ensemble qui comprend toutes les époques de GEL CELTIQUE et peut-être jouer un ou deux festivals et aussi l’enregistrer comme un mémorial à Martin Eric Ain. »

Fischer, qui a joué avec Aïn à la fois HELLHAMMER et GEL CELTIQUE, a ajouté : « Nous pensons tous que vous ne pouvez pas réformer GEL CELTIQUE jamais sans Martin mais nous pourrions peut-être faire un ou deux spectacles commémoratifs pour lui. »

GEL CELTIQUE réformé en 2001 et a sorti son album de retour « Monothéiste » passant par Siècle des médias/La mort rôdante en 2006. Le groupe se sépare en 2008, avec Fischer en train de se former TRIPTYKON.

Dans une interview de 2015 avec DCHeavyMetal.com, Fischer a déclaré à propos de GEL CELTIQUE: » Si j’avais mon chemin, GEL CELTIQUE aurait existé pour bien d’autres albums. Malheureusement, les grands desseins de certaines personnes sur leur propre renommée et certaines cascades égoïstes ont interféré avec cela. Et, finalement, le groupe est devenu si impraticable que j’ai personnellement dit que la seule option qui restait était de le quitter. » À l’époque, À M a dit qu’un GEL CELTIQUE les retrouvailles étaient « impossibles ». Il a expliqué : « Je veux dire, il n’y a plus d’animosité entre moi et Martin — nous venons de nous rencontrer, en fait, il y a quelques semaines, comme nous le faisons de temps en temps — mais je pense que cette fenêtre s’est fermée. Bien que Martin a dit un jour : « Ouais, nous jouerons à nouveau de la musique ensemble », mais après cette déception gargantuesque, je ne pense pas que je veux me préparer pour un autre. GEL CELTIQUE était ma vie, et perdre ça deux fois n’a pas été très facile. Et je ne fais plus confiance à ces gens. J’ai investi tellement de temps et tellement de mon argent et de mes efforts personnels et mes chansons et ma production et tout dans le ‘Monothéiste’ album, et je l’ai fait parce que je croyais que le groupe pourrait exister pendant de nombreuses années. Puis je me suis senti trahi et poignardé dans le dos. Et j’ai vraiment… Si jamais je m’impliquais à nouveau avec ça, ça finirait probablement de la même manière, et je ne veux pas faire ça.

Dans une interview de 2011 avec BigMusicGeek.com, À M on lui a demandé à quel moment il s’est rendu compte que son mandat avec GEL CELTIQUE touchait à nouveau à sa fin. « Pour être tout à fait honnête, je le sentais depuis un certain temps », a-t-il répondu. « Je ne voulais tout simplement pas l’admettre.

« GEL CELTIQUE était bien plus qu’un simple groupe pour moi », a-t-il poursuivi. « C’était ma vie, mon idéologie et représentait à peu près tout mon être. Bien sûr, je ne voulais pas le voir détruit à nouveau, donc malgré toutes les informations privilégiées, j’ai essayé de perturber sa destruction et je suis probablement resté trop longtemps même s’il était assez évident que je ne pouvais pas affronter le groupe. En fait, je blâme le batteur final de GEL CELTIQUE pour la destruction de la bande. Si Martin a une part de cela, c’est son inactivité qui a ouvert la porte à cela. Il ne voulait tout simplement pas s’impliquer dans quoi que ce soit de négatif, ce qui, d’une part, est louable, mais d’autre part, ce n’est tout simplement pas réaliste dans ce monde ou au sein d’un groupe qui travaille sous pression 24 heures sur 24. Il faut simplement être un homme et s’impliquer, surtout si certains conflits personnels menacent l’ensemble du groupe. Martin était initialement réticent à s’impliquer et cela a essentiellement ouvert la porte à une personne pour laisser son ego courir librement jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien du groupe. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).