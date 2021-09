Tom Girardi affirme qu’Erika Jayne était au courant des problèmes juridiques, malgré sa défense de lui

L’avocat de premier plan à Los Angeles, Tom Girardi, qui a en partie inspiré le film Erin Brockovich, est impliqué dans de graves problèmes juridiques. Non seulement il a été accusé d’avoir détourné des millions de dollars de créanciers et de clients, mais son cabinet d’avocats Girardi & Keese fait l’objet d’une enquête sur la faillite du chapitre 7 et lui-même a été radié du barreau. Dans sa première déclaration publique depuis le début de l’épreuve, Girardi a apparemment indiqué que sa femme de 20 ans, Erika Jayne, savait ce qui se passait. La révélation est un choc après avoir vu Erika Jayne défendre Girardi aussi récemment que le dernier épisode de Real Housewives of Beverly Hills, dans lequel elle a joué au cours des six dernières saisons.