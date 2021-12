Tom Hanks a un nouveau film en streaming maintenant, et vous ne l’aviez peut-être pas réalisé

Tom Hanks a un tout nouveau film en streaming en ce moment, et les fans de l’acteur bien-aimé ne l’ont peut-être même pas réalisé. Le film s’intitule Finch, et Hanks y incarne Finch Weinberg, un ingénieur en robotique qui est l’un des seuls survivants d’une éruption solaire massive cataclysmique qui a détruit la couche d’ozone. Cela a laissé la Terre essentiellement inhabitable en raison des conditions météorologiques imprévisibles et de la chaleur extrême.

On apprend finalement que Finch vit avec une maladie non diagnostiquée, et pour cette raison, il commence à travailler sur un robot IA qui peut s’occuper de Goodyear si quelque chose devait lui arriver. Avec son fidèle chien, Goodyear, un robot assistant nommé Dewy, et l’IA qui passe par Jeff à ses côtés, Finch entreprend un voyage dangereux pour rechercher plus de survivants possibles. En chemin, le groupe rencontre des circonstances périlleuses qui mettront à l’épreuve leur endurance et leur courage. Finch est en streaming sur Apple TV +, pour que les abonnés du service puissent le regarder à tout moment.

Hanks a longuement parlé du film lors d’une conférence de presse en novembre, et ComicBook.com était là pour tout savoir. « Tous ces films vous hantent et exigent de vous des choses que vous n’êtes pas sûr de pouvoir invoquer », a déclaré Hanks. « Le fait est que le film lui-même, le scénario tel qu’il est écrit, manquait d’un cynisme que beaucoup d’autres films comme celui-ci auraient, je pense. Voici ce qu’il n’a pas : des zombies meurtriers, des motards assoiffés de sang de l’enfer, des guerriers renégats qui vont violer toutes les femmes et manger tous les enfants. Il y a beaucoup de choses qui… Les tropes, si j’ose le dire, ou les points communs que beaucoup de ces films ont, sont différents. Finch n’entre jamais dans un monde souterrain et combat les Eloi. »

L’acteur oscarisé a poursuivi en disant : « Le nœud de ce film, et comme je l’ai expliqué aux gens, et tout le monde dit : » Quel est le film de science-fiction que vous faites ? De quoi s’agit-il ? La fin du monde ? Quoi, tu es le dernier type de la planète ? Qui veut voir ça ? J’ai dit : « Eh bien, il s’agit en fait d’un gars qui s’inquiète pour la survie de son chien. Et donc il construit un robot pour que le chien soit pris en charge pour le reste… » et ils disent : « Oh, eh bien, c’est adorable. Ce n’est donc pas du tout un film optimiste, mais il manque de cynisme, et je pense que le cynisme est une option par défaut. C’est une pièce du royaume de dire cela, et nous prêtons attention au fait que la société s’est effondrée dans le film au moyen de quelques flashbacks. Mais après ça, ça se prend tout seul, je pense que la réalité, c’est que le jour est ce qu’on en fait. »

« Et heureusement, ou honnêtement, au cours de ce film, Finch commence non seulement à survivre, mais à survivre dans le but spécifique de s’assurer que son chien est en sécurité, et ce n’est pas une entreprise cynique », a déclaré plus tard Hanks avec assurance. « Il ne pense pas, ‘Oh, je serai capable de faire ça bien, parce que nous nous aimons tous.’ Il n’y a pas cette marque d’optimisme dans tout ça. Ça va être un dur labeur et ça va être un dur labeur, mais si vous avez vécu une vie, vous vous rendez compte, ‘Eh bien, avec un peu de chance et un peu d’effort, pas étant trop déçu quand la vie me donne un coup de pied dans les dents, ça devrait aller, on s’en sortira.' »