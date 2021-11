Tom Hanks affirme que Jeff Bezos lui a proposé d’aller dans l’espace – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur américain Tom Hanks a déclaré que Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d’Amazon et de Blue Origin, avait proposé de voler dans l’espace avant l’acteur canadien William Shatner, mais avait rejeté l’offre en raison du montant exorbitant qu’il devait payer.

Hanks est apparu mercredi dans l’émission ‘Jimmy Kimmel Live !’, où il a mentionné que Bezos lui avait proposé d’être l’un des premiers à voyager dans l’espace à bord d’une de ses capsules, mais cela semblait trop cher de payer 28 millions de dollars pour un voyage 12 minutes.

« Écoutez, je m’en sors plutôt bien, mais je ne vais pas payer 28 millions de dollars. Tu sais que? Nous pourrions simuler l’expérience d’aller dans l’espace. C’est à 12 minutes en voiture, non ? […] Je n’ai pas besoin de dépenser 28 millions de dollars pour faire ça », a plaisanté l’acteur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de voyager gratuitement dans l’espace, les deux oscarisés ont répondu : « Eh bien, je le ferais juste pour profiter de cette expérience et prétendre que je suis milliardaire. »

Le mois dernier, la société aérospatiale de Bezos a envoyé dans l’espace Shatner, célèbre pour avoir interprété le capitaine Kirk, commandant du navire Enterprise dans la série et les films « Star Trek », et qui à 90 ans est devenu l’astronaute le plus titré de l’histoire.