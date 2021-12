Tom Hanks apparaîtra dans le prequel de ‘Yellowstone’ ‘1883’

La prochaine préquelle de Yellowstone, 1883, a fait une grande annonce de casting aujourd’hui, révélant que Tom Hanks devrait apparaître dans la nouvelle série. Il rejoint les acteurs principaux précédemment annoncés, Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill et Billy Bob Thornton. La star oscarisée ne rejoint pas 1883 en tant qu’acteur principal mais, selon Deadline, il apparaît dans le deuxième épisode pendant une scène de flash-back. Hanks dépeint le général de l’Union George Meade, que James Dutton de Tim McGraw a rencontré lors de la bataille d’Antietam, l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre de Sécession.

Créé par Sheridan, 1883 est une préquelle de Yellowstone qui revient en arrière pour raconter l’histoire de James et Margaret Dutton, qui ont voyagé dans le Montana il y a plus d’un siècle pour chercher une vie meilleure. Le patriarche et la matriarche de la famille Dutton seront respectivement interprétés par McGraw et Hill. Elliott jouera Shea Brennan, que Deadline a décrit comme « un beau cowboy dur comme des clous avec une immense tristesse dans son passé ». Brennan est chargé de « guider un groupe du Texas au Montana », mais ils apprendront rapidement qu’il n’est pas du genre à « souffrir les imbéciles ». Dans une déclaration en rejoignant le casting de la nouvelle série, Elliott a déclaré : « Tout commence par l’écriture, et Taylor Sheridan est un brillant écrivain. Je pense que le genre western nous parle clairement à tous les deux. » L’ancienne star du Ranch a poursuivi : « Les luttes classiques de l’homme contre l’homme, de l’homme contre la nature et de l’homme contre lui-même. Tout est là, en 1883, et je suis honoré d’en faire partie. »

La star de Dances With Wolves, Graham Greene, joue également en 1883 et incarnera Spotted Eagle, un aîné Crow qui aide la famille Dutton dans son voyage vers l’Ouest américain. Les actrices Isabel May et LaMonica Garrett ont également été choisies en 1883, avec Audie Rick (Kenobi: A Star Wars Story), Marc Rissmann (Game of Thrones), Eric Nelsen (All My Children) et James Landry Hébert (Once Upon Un temps à Hollywood).

Parlant de son approche du tournage du nouveau spectacle, Sheridan a expliqué que le réalisme était crucial. « Je ne construis pas un monde avec des effets visuels », a-t-il déclaré, selon Us Weekly. « Je vais filmer ces coins du monde que les gens n’ont pas vus. Le public d’aujourd’hui est tellement expérimenté. Ils ont tellement vu, donc déplacer le public devient de plus en plus difficile. C’est incroyablement cher et très difficile. Mais nous peut le faire comme John Ford l’a fait. Quand vous avez besoin de 50 wagons, vous allez voir 50 [real] wagons. » 1883 fait ses débuts le dimanche 19 décembre sur Paramount+.