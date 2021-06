Tom Hanks appelle les éducateurs à enseigner le massacre de la course de Tulsa dans les écoles 10z viral

via Twitter

*Tom Hanks a écrit un éditorial publié vendredi dans le New York Times dans lequel il appelle les éducateurs à parler du massacre de la course de Tulsa en 1921, affirmant qu’il est “trop ​​souvent exclu” de l’histoire américaine.

Les 31 mai et 1er juin 1921, des suprémacistes blancs en colère ont détruit la communauté noire de Greenwood à Tulsa, tuant jusqu’à 300 personnes, détruisant plus de 1 000 maisons et incendiant des entreprises noires. On estime que 8 000 personnes se sont retrouvées sans abri et les victimes n’ont jamais été indemnisées. L’incident a été caché de l’histoire pendant des décennies, mais est maintenant reconnu comme le pire épisode de violence raciale aux États-Unis.

Les assassinés ont été enterrés dans des fosses communes et des millions de dollars de biens appartenant à des Noirs ont été réduits en cendres. Aucune agence gouvernementale n’a protégé les résidents noirs pendant le massacre et aucun émeutier n’a été poursuivi pour les crimes commis.

“Je n’ai jamais lu une page d’un livre d’histoire scolaire sur la façon dont, en 1921, une foule de Blancs a incendié un endroit appelé Black Wall Street, tué jusqu’à 300 de ses citoyens noirs et déplacé des milliers de Noirs américains qui vivaient à Tulsa , Okla », a écrit Hanks. « Mon expérience était commune : l’histoire a été principalement écrite par des Blancs sur des Blancs comme moi, tandis que l’histoire des Noirs – y compris les horreurs de Tulsa – était trop souvent laissée de côté. »

Il a également noté qu’il y avait des événements similaires dont il n’avait jamais entendu parler à l’école.

« Nos écoles devraient-elles maintenant enseigner la vérité sur Tulsa ? Oui, et ils devraient également arrêter la bataille pour blanchir les programmes d’études pour éviter l’inconfort des étudiants », a écrit Hanks.

Hanks pense que « la vérité sur Tulsa et les violences répétées de certains Américains blancs contre les Noirs américains ont été systématiquement ignorées, peut-être parce qu’elles étaient considérées comme une leçon trop honnête et trop douloureuse pour nos jeunes oreilles blanches ».

L’acteur note que le blanchiment de l’histoire contribue au lavage de cerveau des Américains qui pensent que le racisme n’est pas profondément enraciné aux États-Unis, et en omettant la vérité sur le passé sombre de ce pays, « les éducateurs et administrateurs scolaires blancs » « placent les sentiments blancs sur Expérience noire – littéralement Black vit dans ce cas », écrit Hanks.

“Donc, nos écoles à prédominance blanche ne l’enseignaient pas, nos œuvres de fiction historique à grand tirage ne nous éclairaient pas, et mon industrie de prédilection n’a abordé le sujet dans les films et les émissions que récemment”, a-t-il ajouté.

Hanks a déclaré qu’il est de la responsabilité de l’industrie du divertissement de « dépeindre le fardeau du racisme dans notre pays pour le bien des prétentions de la forme d’art à la vraisemblance et à l’authenticité ».

« L’histoire de l’Amérique est désordonnée, mais savoir que cela fait de nous un peuple plus sage et plus fort », a déclaré Hanks, soulignant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits civiques et la publication des Pentagon Papers. Il a conclu : « Chacune de ces leçons raconte notre quête pour être à la hauteur de la promesse de notre terre, pour dire des vérités qui, en Amérique, sont censées être considérées comme allant de soi. »

Lisez son essai complet ici.