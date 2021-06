Sur CBS Sunday Morning, l’animateur de Late Night notoirement en colère de NBC, Seth Meyers, a eu droit à un profil flagorneur dans lequel la correspondante Rita Braver s’est émerveillée de sa “personnalité ensoleillée” et a vanté des affirmations risibles selon lesquelles il était “le Tom Hanks des animateurs de talk-shows”. Braver a poursuivi en notant brièvement que « Meyers n’est pas toujours gentil », avant de souligner ses attaques contre Donald Trump.

« Meyers est le genre de gars qui incitera un visiteur à essayer son bureau » Braver jaillit alors qu’il la laissait s’asseoir sur sa chaise pendant qu’ils discutaient dans son studio. Elle a proclamé : “Contrairement à d’autres animateurs de talk-show, la personnalité ensoleillée de Meyers est légendaire.” Se tournant vers Meyers, Braver dit : « Variety vous a appelé le Tom Hanks des animateurs de talk-show. Ce qui est plutôt sympa. Je veux dire, avez-vous un côté obscur secret que nous ne voyons pas ? »

En réponse, Meyers a plaisanté : «Je n’ai pas de côté obscur secret… Voulez-vous entendre quelque chose que vous ne croirez pas ? Le côté secret de moi est encore plus beau que ça. Braver a suivi:

En fait, ça l’est. J’ai lu une histoire disant que lorsque NBC a cessé de payer certains de vos employés qui travaillent sur votre émission pendant un certain temps, vous avez intensifié et les avez payés de votre propre poche pendant la fermeture de COVID ?… Je dirai simplement que c’était vraiment agréable.

Le journaliste a alors admis : « Mais Meyers n’est pas toujours gentil. Son humour est souvent politique… Une cible de prédilection depuis des années, Donald Trump.

Cependant, son histoire de méchanceté va bien au-delà du fait de saccager Trump :

Après avoir joué des clips de Meyers déchirant Trump, Braver s’est demandé: “L’administration Biden est-elle encore drôle?” Meyers a équivoque que « Joe Biden en tant qu’idée est drôle », avant de faire une blague boiteuse sur l’un des animaux de compagnie de la Maison Blanche : a amené un chien à la Maison Blanche qui n’est clairement pas censé être là.

Pour conclure le segment gluant, Braver a applaudi: “NBC vient de prolonger le contrat de Seth Meyers jusqu’en 2025… Il aura donc tout le temps nécessaire pour ajouter à sa collection de photos.” Pendant qu’elle disait cela, elle et Meyers ont admiré une photo dans les couloirs de l’animateur de 30 Rock of the Late Night posant avec Joe et Jill Biden.

Peu importe à quel point les « comédiens » de fin de soirée sont vils et d’extrême gauche, les médias libéraux prétendent qu’ils sont comme M. Rogers.

Voici une transcription de l’échange du 20 juin :

10 h 07 HE

RITA BRAVER : [Seth] Meyers est le genre de gars qui poussera un visiteur à essayer son bureau.

SETH MEYERS : Eh bien, voulez-vous vous asseoir ici ? Obtenez l’ambiance complète, allez.

BRAVER : Non, non, non, non. Je vais bien.

MEYERS: Non, allez, écoutez, quand allez-vous avoir cette chance. Pas avant d’entrer dans le Smithsonian.

BRAVER : C’est super ! Eh bien, Seth, avez-vous quelque chose dont vous faites la promotion et dont nous devrions parler maintenant ?

MEYER: Je l’ai fait, j’ai apporté un clip.

BRAVER : Contrairement à d’autres animateurs de talk-shows, la personnalité ensoleillée de Meyers est légendaire. Variety vous a appelé le Tom Hanks des animateurs de talk-show. Ce qui est plutôt sympa. Je veux dire, avez-vous un côté obscur secret que nous ne voyons pas ?

MEYERS : Je n’ai pas de côté obscur secret.

BRAVER : C’est ça ?

MEYERS : Oui. Voulez-vous entendre quelque chose que vous ne croirez pas? Le côté secret de moi est encore plus beau que ça. [Laughter]

BRAVER: En fait, ça l’est. J’ai lu une histoire disant que lorsque NBC a cessé de payer certains de vos employés qui travaillent sur votre émission pendant un certain temps, vous avez intensifié et les avez payés de votre poche pendant la fermeture de COVID ?

MEYERS : Oui, c’est une affaire personnelle entre moi et mon équipe.

BRAVER: Je dirai juste que c’était vraiment sympa.

Mais Meyers n’est pas toujours gentil. Son humour est souvent politique.

MEYERS : Seul Donald Trump pourrait se sentir mieux en laissant entendre qu’il a une plus belle maison qu’Oussama Ben Laden.

BRAVER : Une cible de prédilection depuis des années, Donald Trump.

MEYERS : Il n’a que deux émotions, l’ennui et la rage. Soit il regarde au loin pendant que quelqu’un parle de détails politiques complexes, soit il siffle aux journalistes comme un serpent dont le nid vient d’être dérangé.

BRAVER : Je pense que c’est pour dire que vous n’êtes pas un fan boy.

MEYERS: Je pense que c’est probablement la façon la plus précise de le dire. Je n’ai aucun de ses produits. Pas une seule marchandise, même après tout ce temps.

BRAVER : L’administration Biden est-elle encore drôle ?

MEYERS: Je pense que Joe Biden en tant qu’idée est drôle. Je me sens très profondément pour les gens que Major a mordu, mais c’est tout à fait conforme à Joe Biden qu’il a amené un chien à la Maison Blanche qui n’est clairement pas censé être là.

10 h 12 HE

BRAVER : NBC vient de prolonger le contrat de Seth Meyers jusqu’en 2025.

Était-ce un poste ou une pré-élection?

Il aura donc tout le loisir d’enrichir sa collection de photos. [Picture of Meyers with Joe and Jill Biden]

Cela doit vous faire vous sentir bien chaque jour lorsque vous passez devant cela et pensez : « J’ai fait tous ces spectacles.

MEYERS : Oui. C’est surtout que je me sens bien de penser que j’ai ce spectacle et que je peux en faire plus. Cela me fait plaisir de penser que nous continuerons à prendre des photos.

BRAVER : Et ça va continuer.

MEYERS: Et finalement, nous demanderons au réseau un couloir plus long afin que nous puissions en accrocher plus.