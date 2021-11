Tom Hanks dit qu’il a refusé l’offre de Jeff Bezos d’aller dans l’espace

Peut-être qu’il n’est pas un membre Prime ?

Tom Hanks, la légende hollywoodienne la plus connue pour des films comme « Sleepless in Seattle » et « Apollo 13 », a déclaré mercredi dans une interview que Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d’Amazon lui avait proposé de l’emmener dans l’espace avant William Shatner… le prix.

L’acteur vedette d’Hollywood est apparu dans « Jimmy Kimmel Live! » et a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Bezos aurait proposé de l’emmener dans l’espace avant William Shatner. Hanks a confirmé la rumeur mais a plaisanté, « à condition que je paie ».

BLUE ORIGIN / HANDOUT Une capture d’écran tirée d’une vidéo en direct du 13 octobre 2021 montre Jeff Bezos parle à William Shatner après le retour de la capsule de l’équipage New Shepard de Blue Origin au Texas. (Photo par Blue Origin/Agence Anadolu via .) (Photo par Blue Origin/Agence Anadolu via .)

« Et, vous savez, ça coûte, comme 28 millions de dollars ou quelque chose comme ça… et je vais bien, Jimmy… je vais bien » mais il a dit qu’il n’allait pas débourser ce montant. (Shatner n’aurait pas eu à payer.)

Le New York Times a rapporté le mois dernier que la société n’avait pas annoncé publiquement de prix pour un billet, il est donc possible que Hanks fasse référence au prix de vente aux enchères pour l’un des sièges. La société spatiale n’a pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures de bureau de Fox News.

Hanks, qui a joué le rôle de l’astronaute Jim Lovell dans « Apollo 13 » de Ron Howard en 1995, a commencé à « simuler » en plaisantant à quoi ressemblerait l’expérience de 12 minutes, et disons simplement que Blue Origin ne serait pas d’accord.

Le mois dernier, Shatner, 90 ans, et trois autres passagers se sont précipités à une altitude de 66,5 milles au-dessus du désert de l’ouest du Texas dans la capsule entièrement automatisée, puis ont été parachutés en toute sécurité sur Terre. Le vol a duré un peu plus de 10 minutes.

Tom Hanks arrive au Pacific Design Center le 2 novembre 2021 à West Hollywood, en Californie. (Photo de Steve Granitz/WireImage)

Il l’a appelé « l’expérience la plus profonde ».

« J’espère ne jamais m’en remettre. J’espère pouvoir maintenir ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. »

Le Wall Street Journal a rapporté que Shatner, ainsi qu’Audrey Powers, vice-présidente de la mission et des opérations aériennes de Blue Origin, n’avaient pas payé leur voyage en avion. La société les a décrits comme des invités pour le voyage.

L’Associated Press a contribué à ce rapport