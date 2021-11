Tom Hanks explique pourquoi il a décliné l’invitation de Jeff Bezos à aller dans l’espace

« Oui, c’est vrai. (Je pourrais aller dans l’espace) tant que je l’ai payé … vous savez, ça coûte environ 28 millions de dollars, ça me va bien. Jimmy, je vais bien, mais je ne vais pas payer 28 millions », a révélé Hanks pourquoi il ne voulait pas aller dans l’espace.

L’acteur de 65 ans a commencé sa carrière dans les années 80 et a participé à plus de 100 projets entre films et séries tels que Náufrago, Catch me if you can, La Terminal et El Código DaVinci, entre autres, donc on estime qu’il possède une fortune de plus de 400 millions de dollars.

Pourtant, l’acteur n’a pas voulu se séparer de 7% de ses actifs pour passer quelques minutes dans l’espace.