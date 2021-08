Tom Hanks’ Finch: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film Apple TV +

Les stars de cinéma Tom Hanks et Caleb Landry Jones

Comme indiqué précédemment, Tom Hanks est à l’avant-garde de Finch, jouant le personnage principal et (apparemment) le seul humain que nous verrons à l’écran pour la majorité du film. De plus, Caleb Landry Jones est attaché à jouer Jeff, un robot construit par notre personnage principal solitaire pour lui tenir compagnie et garder un œil sur son ami à fourrure, surtout lorsqu’il devient clair que Finch n’aura peut-être pas longtemps à vivre pendant une période dangereuse. .

Bien que Jones ne soit pas aussi célèbre que sa co-star, il a certainement été acclamé pour un certain nombre de rôles, notamment (mais sans s’y limiter) Get Out, The Last Exorcism, Heaven Knows What, The Florida Project, Antiviral et Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri. De plus, Jones est connu pour sa performance en tant que Sean Cassidy, c’est-à-dire Banshee, dans X-Men: First Class. Plus récemment, il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes 2021 pour son rôle principal dans Nitram.