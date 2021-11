Tom Hanks parle de ‘Finch’ dans la nouvelle vidéo du premier aperçu d’Apple TV+

Le prochain et probable succès d’Apple TV + Finch fera ses débuts le 5 novembre et la star Tom Hanks a parlé du film à l’avance. Finch voit Hanks construire un robot alors que lui et son chien se lancent dans une aventure épique.

Nous n’avons pas vu grand-chose de Finch jusqu’à présent, mais cette nouvelle vidéo de premier aperçu est plus que suffisante pour aiguiser l’appétit avant la première de ce week-end.

Vérifiez-le!

Dans « Finch », un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ. Tom Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Caleb Landry Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne pourra plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde.

Apple TV+ continue d’être l’un des meilleurs services de streaming en ligne disponibles aujourd’hui, avec des émissions comme Ted Lasso et The Morning Show qui s’avèrent populaires non seulement auprès des téléspectateurs mais aussi des lauréats. Des noms comme Tom Hanks ne se retrouvent pas très souvent alignés avec les ratés et les espoirs sont grands que Finch sera un autre gagnant d’Apple TV+.

Si vous voulez profiter de Finch avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.