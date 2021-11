Les collaborateurs de longue date Tom Hanks et Peter Scolari ont charmé le public avec leurs talents d’improvisateur en comédie tout en jouant dans la sitcom des années 80 « Bosom Buddies ».

Mais dans les coulisses de la comédie de copains, la tendance des acteurs à sortir du scénario n’a pas toujours été appréciée par l’équipe de production, selon Hanks, qui se souvenait avec émotion d’avoir « baisé » avec sa défunte co-star lors de son apparition dans l’épisode de mardi de « Jimmy Kimmel en direct ! »

« Nous devions rester sur le plateau et répéter chaque ligne encore et encore, alors nous avons commencé…

« Nous entendions toujours dans le talkback du studio : « Hé, les gars ? … Allez-vous dire cela ?’ ‘Nous pourrions!’ « Mais ce n’est pas dans le script. » « Ouais, mais… si ça marche, ça marche, non ? » … ‘Pouvez-vous nous donner un moment ?’ ‘Oui bien sûr. Vas-y.’ Et puis on trouverait autre chose. Et puis ils revenaient et disaient : ‘Attendez, attendez, attendez. On vient de comprendre la seule chose que tu vas faire. Tu vas faire ça aussi ?’ ‘Nous pourrions!' »

L’acteur oscarisé a passé près de la moitié de son entretien avec Kimmel à se remémorer son amitié avec Scolari, décédé le mois dernier à l’âge de 66 ans après une bataille de deux ans contre le cancer.

En plus d’avoir joué aux côtés de Hanks dans « Bosom Buddies », Scolari a également joué dans les films de Hanks « That Thing You Do! » (1996) et « Le Polar Express » (2004).

« Que Dieu le bénisse. Il me manquera tous les jours », a déclaré Hanks à propos de son partenaire de scène. « Il avait le corps d’un gymnaste — et je veux dire celui d’un gymnaste professionnel du Cirque du Soleil. Il pourrait faire le triangle de fer et des trucs comme ça. Il était jongleur.

«Je ne sais pas combien de personnes changent vraiment votre vie lorsque vous les croisez. Mais lui et moi nous sommes rencontrés, nous avons récupéré les scripts, et nous avons commencé à déconner, et je me suis dit en fait : ‘Oh, ça y est. C’est ainsi que cela fonctionne. C’est comme une main dans un gant.

À la fin de leur conversation, Kimmel a diffusé un extrait d’un épisode de 1982 de « Bosom Buddies » dans lequel les personnages de Hanks et Scolari se lancent dans une retraite de week-end dans une cabane isolée dans les bois.

Hanks a présenté les images comme un exemple de « la facilité et l’affection » entre lui et Scolari, à qui il était « moléculairement connecté ». Après avoir roulé la cassette, la star de « Finch » a ravalé ses larmes tout en rendant un dernier hommage à son cher ami.

« Peter a une belle famille », a déclaré Hanks. « Sa femme, Grace. Il a des enfants absolument formidables, et nous l’avons perdu à cause de l’empereur de toutes les maladies, alors merci de nous avoir permis de montrer ce clip. Merci à tous. »