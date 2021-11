Tom Hanks pleure en se souvenant de la co-vedette de « Bosom Buddies », Peter Scolari

Dans les jours qui ont suivi la mort de la star de Bosom Buddies, Peter Scolari, la co-vedette de l’acteur bien-aimé, Tom Hanks, a rendu hommage lors d’une visite à Jimmy Kimmel lors de son talk-show de fin de soirée mardi soir. Dans un segment émotionnel lors de l’émission, Hanks a pleuré en parlant de son bon ami décédé à l’âge de 66 ans à la suite d’une bataille de deux ans contre le cancer.

Parlant de leur temps ensemble sur le tournage de leur sitcom ABC à la suite de deux jeunes hommes célibataires se déguisant en femmes pour vivre dans le seul appartement qu’ils pouvaient se permettre, l’émission, qui s’est déroulée de 1980 à 1982, a donné au couple beaucoup de temps pour lien car ils ont trouvé beaucoup de succès dans le spectacle. « Peter est entré sur le plateau en disant: » Nous avons un gars qui va être l’autre copain de poitrine, il a déjà fait deux spectacles fabuleux qui ont été annulés, et celui-ci, nous pensons, pourrait être le troisième « », a déclaré Hanks.

Poursuivant en ajoutant qu’il « lui manquerait tous les jours », Hanks ajoute que même s’il ne sait pas « comment les gens aiment, changent vraiment votre vie lorsque vous les croisez », il sait que Scolari était une partie importante de sa vie. « Nous nous sommes rencontrés, avons pris les scripts et avons commencé à déconner. En fait, je pensais que c’était ça. Voilà comment cela fonctionne. C’est comme une main dans un gant », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard comment la paire était « moléculairement connectée dans une façon que nous avons commencé à parler la même langue. »

Partageant à quel point la paire était magique à la caméra, Hanks révèle qu’ils étaient également une poignée à divulguer une histoire sur la façon dont les deux « se moquaient » du script un jour. Alors que le couple compose de nouvelles lignes et que le studio fait de son mieux pour l’enrouler, Hanks dit que les réalisateurs ont commencé à leur crier dessus pour des ateliers taquins et des lignes improvisées. Après que le couple eut été menacé qu’un autre réalisateur viendrait diriger l’épisode, Hanks dit que Scolari a proposé de remplacer le réalisateur lorsqu’il en avait l’occasion.

Kimmel coupe un clip que Hanks a proposé de partager à partir d’un épisode de 1981, « Who’s on Thirst? » de leurs personnages Kip (Hanks) et Henry (Scolari) passent un week-end dans un chalet de montagne sans rien manger ni boire. Après le segment, Hanks semble retenir ses larmes. « Peter a une famille adorable. Sa femme Tracy a des enfants absolument formidables et nous l’avons perdu à cause de l’empereur de toutes les maladies. Alors merci de nous avoir permis de le montrer. »

Scolari, qui est également apparu dans Newhart et HBO’s Girls, est décédé le 22 octobre, sa mort étant confirmée par sa manager Ellen Lubin Sanitsky. En 2016, il a remporté un Emmy pour sa performance de Tad Horvath dans le drame HBO. Avant cet éloge, il a également été nominé pour trois Emmy Awards pour son rôle de Michael Harris dans la comédie Newhart de CBS avec Bob Newhart. Plus récemment, Scolari a été vu dans la deuxième saison de Evil, dans laquelle il a joué l’évêque Tomas Marx.