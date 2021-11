Tom Hanks sur 40 ans de films mémorables. De plus, Sleeper Warriors et le potentiel FU de Green Bay.

Dans la première partie d’un podcast en deux parties, Bill partage ses réflexions sur quelques sujets sportifs, notamment les Golden State Warriors, les cotes NBA MVP, Aaron Rodgers, le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, et plus encore (2:43). Ensuite, Bill est rejoint par Peter Schrager de NFL Network pour discuter de l’échange des Rams pour les classements de Von Miller et de l’AFC, avant de faire leurs choix à un million de dollars pour la semaine 9 de la NFL (29:10). Enfin, Bill parle à son ancien collègue Rembert Browne de la victoire de ses Braves d’Atlanta dans les World Series (1:21:25).

Dans la partie 2, Bill est rejoint par l’acteur et cinéaste Tom Hanks pour discuter de sa longue carrière ; ses trois films préférés ; son nouveau film, Finch ; histoires de baseball; et beaucoup plus.

Hôte : Bill Simmons

Invités : Tom Hanks, Peter Schrager, Rembert Browne

Producteur : Kyle Crichton

