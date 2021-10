Tom Hanks surprend les mariées à leur mariage – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur Tom Hanks a surpris deux mariées à leur mariage, provoquant un grand étonnement parmi tous les internautes. Bien qu’il n’ait pas été invité, il n’a pas hésité à s’approcher de la cérémonie pour provoquer des réactions sans fin parmi les invités.

Cela s’est passé sur une plage de la ville de Santa Monica en Californie, aux États-Unis, où Tom Hanks se trouvait par hasard, profitant d’une journée de repos.

Comme s’il s’agissait d’une fin de film, l’acteur est apparu de manière inattendue au mariage de deux femmes, qui n’avaient jamais imaginé que le protagoniste de « Forrest Gump » arriverait pour égayer encore plus leur journée spéciale.

Selon les déclarations des témoins, Tom Hanks a vu l’événement se dérouler au loin, alors, bien qu’il n’ait pas été invité et ne connaisse pas les autres, il n’a pas hésité à s’approcher pour saluer le couple.

Les mariées ont été identifiées aux noms de December et Tashia, qui étaient heureuses de recevoir l’acteur.

L’événement était si inhabituel qu’il est même apparu dans les médias locaux, où les femmes ont expliqué comment la situation s’est produite.

« Nous étions en train de réunir toute la famille, et la prochaine chose que vous savez, Tom Hanks traverse la foule et dit: » Hé, je devais m’arrêter et voir ces belles petites amies. « »

Tachia

Après avoir salué tout le monde au mariage, Tom Hanks a demandé une photo avec les mariées, afin d’immortaliser le moment, puis leur a donné un discours positif, leur souhaitant du succès dans leur mariage.

« Il a demandé une photo. Il a dit que c’était l’une des plus belles cérémonies auxquelles il ait jamais assisté, il est resté environ cinq minutes et nous a donné un bon discours positif. C’était très bon «

Source : SDP