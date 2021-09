Tom Hardy a rendu hommage à Eddie Murphy à Venom : qu’il y ait un carnage, il a dû obtenir une “autorisation spéciale” pour le faire

S’adressant à Tom Hardy lors de la journée de presse pour Venom: Let There Be Carnage, il a expliqué comment lui et le scénariste Kelly Marcel ont intégré des références aux œufs de Pâques à leurs inspirations dans le film, et parce qu’il était fan d’Eddie Murphy, Axel Foley et de cette franchise. , il s’est assuré de lui rendre hommage en reproduisant sa garde-robe. Mais en ce qui concerne la veste des Detroit Lions, Venom: Let There Be Carnage a rencontré un petit obstacle, comme l’a expliqué Hardy: