Tom Hardy explique l’origine de sa voix infâme Bane

C’était en fait un choix vraiment cool que Chris [Nolan] fabriqué. Bane est par essence d’origine Latinx et je ne le suis pas. Alors j’ai regardé le concept du latin et j’ai trouvé un homme appelé Bartley Gorman, qui est un gitan rom. Le roi des gitans, entre guillemets, est un combattant à mains nues et un boxeur. Et il a dit [doing Bane-like voice], ‘Quand j’entre dans un ring avec un homme, et que nous voulons t’effacer de la surface de la Terre, et qu’il veut me tuer.’ Et j’étais comme si c’était génial. Et j’ai montré à Chris. J’ai dit Chris, nous pouvons soit emprunter une sorte d’itinéraire en arc de Dark Vador, juste une voix de méchant au ton neutre, ou nous pourrions essayer ceci. Et j’y ai pensé au cas où nous devions considérer les racines et les origines de Bane. Mais nous pourrions nous moquer de cette partie, c’est peut-être quelque chose que nous regrettons, mais c’est votre choix en fin de compte. Il dit, non, je pense que nous allons faire avec. Et c’était ça. Et nous avons joué avec, et l’avons rendu un peu plus fluide, et maintenant les gens l’adorent.