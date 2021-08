Tom Hardy veut arrêter de devenir boulanger – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Tom Hardy est l’un des acteurs qui a gagné en popularité à Hollywood principalement après avoir joué dans Venom, dont le deuxième volet sortira sous peu.

Bien que l’on puisse penser que l’acteur est dans la fleur de l’âge et pourrait continuer à jouer, il a lui-même déclaré vouloir arrêter de travailler dans l’industrie pour se consacrer à l’une de ses passions : faire du pain.

Dans une interview avec Esquire, Tom Hardy était sincère et a déclaré que pendant la pandémie il avait décidé d’apprendre de nouvelles choses, l’une d’entre elles pour faire du levain et préparer du pain fait maison avec, il aime tellement cette activité qu’il pourrait même penser à la possibilité de quitter Hollywood et d’ouvrir une cafétéria où il vend le pain qu’il prépare.

« Maintenant, j’ai moins de raisons de travailler. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, un lit et de la nourriture dans le réfrigérateur, quoi d’autre ? Parce que la vie n’est pas une répétition générale. Cela n’arrive qu’une fois », a déclaré l’acteur. Enthousiasmé par sa nouvelle passion, Tom Hardy a déclaré dans l’interview qu’il avait beaucoup appris de la boulangerie et qu’il avait même encore de la levure fraîche dont il prend grand soin. « J’ai encore de la levure fraîche. Vous devez prendre soin d’elle tous les jours. C’est un compromis. En fait, j’ai réussi à en obtenir deux au cas où quelqu’un en laisserait tomber un par terre ou que le pot explose et que vous perdiez un an et demi de travail. »

Tom Hardy a mentionné que pendant la pandémie, sa routine consistait à réparer son jardin pendant quinze minutes, à aider ses enfants à faire leurs devoirs, puis à préparer du pain artisanal.

“Évidemment, maintenant, je ne gagne pas autant d’argent, mais le jeu d’acteur continuera d’être là pour moi et j’ai de nombreux rôles à jouer au cinéma. Il est possible qu’à l’avenir les gens me voient jouer dans une horrible comédie romantique (…), ma priorité maintenant ce sont mes enfants Maintenant plus que de travailler, j’aime être avec eux, les voir grandir, être en forme, manger bien et ces choses », commente-t-il. « Je pensais pouvoir ouvrir un café au levain spécialisé. Et vendre du café et du pain au levain, et organiser des cours de jiu-jitsu et des rencontres des Alcooliques anonymes. »

Enfin, le protagoniste de Venom a déclaré qu’au fil des ans, il ne se souciait plus de ce que les gens pensaient de lui et que la chose la plus importante pour lui était d’être avec sa famille. « Jouer est toujours une catharsis pour moi et j’aime mon travail, mais je suis beaucoup plus calme, pas comme mes personnages. Et maintenant que je vieillis, je pense plus à moi et aux miens, et moins à ce que les gens pensent de moi ».

