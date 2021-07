Tom Heaton a proposé d’être le n ° 1 de Manchester United alors que Dean Henderson a soutenu le remplacement de David De Gea par Jamie O’Hara

in

Jamie O’Hara a déclaré que Tom Heaton ferait pression pour être le n ° 1 de Manchester United cette saison, car il a également soutenu Dean Henderson pour remplacer David De Gea.

Heaton est revenu à Old Trafford cet été après avoir gravi les échelons des jeunes du club avant de partir en 2010 sans jamais faire d’apparition.

Heaton a joué 45 minutes contre Derby

Le joueur de 35 ans a passé la décennie suivante à jouer dans le championnat et la Premier League et est retourné à United pour un transfert gratuit après avoir quitté Aston Villa.

Il a finalement obtenu ses premières minutes d’action pour les Red Devils lors d’un match amical de pré-saison cette semaine, lors d’une victoire 2-1 contre Derby County, gardant une cage inviolée au cours des 45 minutes qu’il a jouées.

Après le match, Heaton a déclaré qu’il visait à se battre pour une place de départ.

« C’est le plan, dit-il. « Bien sûr, j’ai pas mal d’expérience à mon actif, donc je pense que je peux peut-être ajouter une dimension différente au département. Il y aura un respect et un soutien professionnels tout au long de celle-ci. Mais personnellement, c’est le but, partout où j’ai été dans ma carrière, vous marchez dessus et essayez d’entrer dans l’équipe.

Il a même été suggéré que Heaton devrait être le premier choix de Solskjaer cette saison, le gardien de but n’ayant pas été chargé par le hachage et le changement entre De Gea et Henderson la saison dernière qui ont nui à la forme des deux gardiens.

Cependant, l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara insiste sur le fait que ce ne sera qu’entre Henderson et De Gea.

Henderson a joué 26 matchs pour United la saison dernière

Lorsqu’on lui a demandé de nommer son ordre de gardiens de but, O’Hara a déclaré : « Dean Henderson, David De Gea, Tom Heaton.

« Tom Heaton est un très bon gardien, mais il n’est pas au niveau de David De Gea et de ce que fait Dean Henderson.

«Je pense que c’est comme la saison dernière, ils se battent pour le maillot n°1. De Gea et Henderson sont tous deux les meilleurs gardiens.

«Avec De Gea, vous allez faire des erreurs – il va en lancer une.

« Henderson est plus solide, ne fait pas trop d’erreurs, mais il n’est pas aussi bon avec ses pieds que David De Gea.

De Gea est le joueur le mieux payé de Man United, mais son poste est menacé

« Cela dépendra de la façon dont il [Solskjaer] veut s’installer. Ça va être vraiment intéressant de voir qui il commence parce que votre “gardien” est extrêmement important.

«Avec les fans de retour également, leur forme à domicile était choquante la saison dernière et avec les fans de retour, ils n’auront pas ça.

“La pression va être forte s’ils ne prennent pas un bon départ.”