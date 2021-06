Tom Hiddleston a une autre réaction A + au Loki de Matt Damon qui continue dans Thor: Love And Thunder

in

Alors qu’il faisait la promotion de la première de sa série Disney +, Loki, Hiddleston et Jimmy Kimmel, animateur de Jimmy Kimmel Live !, se sont liés à leur querelle comique avec Matt Damon. Des coups de bonne humeur ont été lancés, tout en montrant Damon dans son costume de Loki complet. Et une fois de plus, Tom Hiddleston a rappelé au monde que Loki contient des multitudes qui permettent à de telles choses de se produire. Cependant, deux peuvent jouer à ce jeu, car le méchant du MCU a lancé l’ultimatum suivant :