Tom Hiddleston de Loki révèle qu’il a rencontré cette grande vedette invitée et à quoi ressemblait le fait de voir un nouveau personnage rejoindre le MCU

in

Dans la finale de la saison 1, les téléspectateurs ont finalement vu qui tirait toutes les ficelles à la Time Variance Authority, d’une manière très Magicien d’Oz. C’est ainsi que l’énigmatique He Who Remains de Jonathan Majors est entré en scène, et sa présence massive à l’écran a époustouflé le public, y compris sa co-vedette Tom Hiddleston. Dans une interview avec Marvel.com, Hiddleston n’avait que des éloges pour les majors alors qu’il intervenait pour le dernier épisode de la saison de Loki. Voici ce que la star de Marvel dit exactement dans sa déclaration élogieuse :