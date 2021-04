Tom Hiddleston de Thor raconte une histoire douce à propos de Josh Brolin avant de tuer Loki

Les commentaires de Tom Hiddleston à Empire (via Digital Spy) montrent ce que c’est vraiment de travailler sur des superproductions Marvel massives comme Avengers: Infinity War. Les frères Russo équilibraient une énorme distribution de personnages. Et bien que certains aient eu leur premier moment de croisement, un certain nombre de personnages se situaient entre ce film et Fin du jeu. Et si vous avez de la chance, vous recevez un câlin de Josh Brolin avant d’être brutalement tué.

