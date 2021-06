Tom Hiddleston et Marvel présentent à Londres l’avant-première de Loki – The News of Chihuahua – Entre les lignes

in

Les anciens réservoirs de carburant de la Tate Modern – une centrale électrique reconvertie en musée – ont été transformés en salle du temps ce mardi lors de l’avant-première exclusive de la nouvelle série Disney+ et Marvel, Loki, à laquelle assistait l’acteur principal, Tom Hiddleston.

Dans la mythologie nordique, Loki est le dieu de la tromperie. Fils adoptif d’Odin et demi-frère du puissant Thor, au sein du “MCU” (Marvel Cinematic Universe) jusqu’à présent il a été dans l’ombre du roi du tonnerre.

Il a toujours été un personnage secondaire, mais, en même temps, avide de pouvoir. Ses aventures ont été la clé du déroulement de la saga et, bien qu’il soit un méchant, il est un personnage très apprécié des fans de Marvel.

« Il veut un public. Elle est une diva de la tête aux pieds. Il veut des fleurs, il veut des défilés, un monument dans le ciel avec son nom gravé dessus », explique Iron Man (Robert Downey Jr) dans The Avengers.

Il a finalement réussi, et un énorme secret a entouré l’ensemble de l’événement. Seuls les assistants – et certains paparazzi – connaissaient à l’avance l’emplacement, et avant d’entrer, les appareils électroniques devaient être conservés dans un sac hermétique, pour éviter tout type de fuite.

Une centaine d’invités, dont des travailleurs essentiels du service de santé britannique (NHS), se sont rassemblés à distance devant une scène cubique, qui était destinée à imiter la forme du précieux « tesseract ».

Une BD à plus d’un million d’euros

C’est précisément cet artefact qui est à l’origine de la série. Loki meurt dans Avengers : Infinity War après l’avoir donné au maléfique Thanos, mais dans le dernier film de la saga, le groupe de super-héros voyage jusqu’en 2012 et, dans un oubli, Loki prend le contrôle du tesseract et celui-ci se volatilise.

Le premier chapitre reprend ce qui se passe ensuite et nous présente la Time Variation Authority (TVA, en anglais), qui, à la manière de la série espagnole “El Ministerio del Tiempo”, est chargée de contrôler que tous les événements continuent votre cours sans aucun accident.

Il est vrai que le chapitre manque de l’épopée qui entoure les titres Marvel pour devenir, par moments, une série de détectives avec des touches de science-fiction.

Le dieu nordique de la tromperie devient un personnage mondain, dépouillé de ses pouvoirs, et Hiddleston avec la signature d’Owen Wilson en tant que “Mobius” offre un tandem prometteur dans une série qui diffuse son premier chapitre ce mercredi.

À la fin de la projection, et vêtu d’un costume impeccable, il a fait sa brève apparition stellaire dans la salle Hiddleston, qu’il n’a pu s’empêcher d’immortaliser avec plusieurs selfies qu’il a qualifié de premier événement social en plus de 15 mois.

Il a avoué être “très excité” par cette renaissance de Loki, un personnage “complexe et amusant” que cette série donnera “de nouvelles dynamiques et de nouvelles aventures”.

