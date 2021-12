Tom Holland a arrêté une interview pour avoir vu Zendaya sur le tapis rouge

Entertainment Tonight a enregistré un moment sur le tapis rouge qui est rapidement devenu viral alors que voyons comment Holland arrête tout pour sa petite amie. Dans la vidéo, un journaliste interviewe Tom et tout à coup, il arrête de parler parce que les cris des fans commencent à se faire entendre, alors il soupçonne que Zendaya est sur le point de fouler le tapis rouge.

La bouche ouverte, il regarde le tapis rouge et dit: « Je pense que Zendaya vient d’arriver », puis il s’éloigne de l’interview et vérifie si c’est sa petite amie que le public allume et dès qu’il confirme qu’il s’agit bien d’elle, il met fin à son entretien.