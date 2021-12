Tom Holland a gâché son audition de Star Wars avec un fou rire

Ses fous rires l’ont emporté (Photos : ./Rex)

Tom Holland a admis qu’il avait bombardé une audition pour Star Wars parce qu’il avait du mal à garder un visage impassible lorsque l’un des membres de l’équipe de casting l’a interprété comme un droïde « avec un engagement total » pendant la scène.

Partageant que ses rires n’étaient probablement pas la raison pour laquelle il n’a pas décroché le poste car il pensait que » John Boyega était juste meilleur pour le rôle que moi « , Holland a dévoilé son expérience d’audition pour Star Wars: The Force Awakens sur Tout d’abord, nous nous régalons des chauds.

Il se souvient : « Je me souviens juste avoir pensé : « Il n’y a aucune chance que cette dame lise les lignes du robot en face de moi », juste parce que ce serait ridicule.

« Je ne me souviens pas de ma réplique, mais c’était : « Revenons au faucon ! » Et puis cette dame, bénissez-la, s’asseyait là avec un engagement total et elle était juste comme, « bip-bip-boop-boop-boop-boop… »‘

Après le premier essai, Holland a craqué et a ensuite tenté une deuxième tentative mais n’a toujours pas pu contenir son rire

Il a expliqué: « Je me souviens avoir dit: » Vous n’allez pas vraiment faire ça, n’est-ce pas? » Et elle était comme, « Eh bien ouais, le robot fait partie de la scène, c’est le personnage. »

Apparemment, Tom Holland n’était pas préparé aux droïdes (Photo : David James/Lucasfilm/Bad Robot/Walt Disney/Kobal/Rex/Shutterstock)

Le joueur de 25 ans a concédé qu’il « avait juste le fou rire », ajoutant: « Vous savez quand vous réalisez que quelque chose ne va pas? » Je ne pouvais tout simplement pas arrêter de rire.

La star de Spider-Man a été pleine de révélations récemment alors qu’il a également admis un « moment le plus embarrassant sur le plateau » plutôt frustrant lorsqu’il a été interrogé par les auditeurs du Zoe Ball Breakfast Show vendredi.

Il a expliqué sans sauter un battement: » Dans Spiderman: No Way Home, il y a une séquence où je sauve MJ et Ned et je les attrape et je dois aimer me balancer, c’est à mi-chemin du film, et lorsque nous avons atterri Jacob était devant moi et Zendaya étions derrière moi, et alors que je m’accroupis en quelque sorte, j’en ai laissé une déchirer et Zendaya était comme juste derrière moi.

Une autre séquence de toile avec Zendaya en tant que MJ dans Spider-Man: No Way Home (Photo: Matt Kennedy)

« La chance est que dans le costume, le costume est si serré que personne ne pouvait rien sentir.

« Malheureusement, parce que le costume est si serré que je pouvais tout sentir pour le reste de la journée… c’était l’un de ceux où je ne pouvais même pas prétendre que c’était une déchirure de couture ou quelque chose du genre, c’était très évident. »

Zoe était en train de rire lorsqu’elle a dit: « Même Spider-Man saute. »

