Tom Holland a-t-il gâché la folle surprise dans « Spider Man : No Way Home » ?

Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont très bien réussi au box-office, tout bien considéré. Mais Spider-Man: No Way Home est le film MCU qui pourrait battre tous les records de pandémie. Cela suppose que Sony ne retarde pas le film jusqu’en 2022, comme l’ont dit certains leakers. La raison pour laquelle Spider-Man 3 est si populaire auprès des fans est assez simple. La plus grande surprise de No Way Home a fuité il y a de nombreuses lunes. Le film sera une histoire multivers mettant en vedette trois variantes de Spider-Man et des méchants des précédents films Spider-Man de Sony. Il est à noter que la première bande-annonce a déjà confirmé l’angle multivers et au moins deux des méchants de Sinister Six. Mais il s’avère que le grand secret de No Way Home a peut-être été divulgué depuis 2019. Et c’est peut-être Spider-Man lui-même qui l’a gâché – Tom Holland.

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland sont les variantes de Spider-Man de Sony qui sont jusqu’à présent apparues dans des films d’action réelle. Les trois devraient apparaître dans No Way Home, et c’est le grand secret que Sony et Marvel ne semblent pas pouvoir contenir. Les rumeurs disent que la deuxième bande-annonce de Spider-Man 3 le confirmera enfin et mettra fin à toutes les spéculations.

Holland joue la version la plus importante de Spider-Man à ce jour, celle qui a pu jouer dans le MCU de Marvel. No Way Home sera avant tout une histoire de MCU Spider-Man, malgré la présence de Maguire et Garfield.

Comment Holland a confirmé le grand secret de No Way Home

C’est à la mi-juin 2019 que Holland a peut-être confirmé le grand secret du multivers No Way Home. À l’époque, Holland et ses co-vedettes faisaient des tournées de presse pour le film Far From Home, qui n’était que dans deux semaines. Pour rappel, c’était près de deux mois après Fin du jeu, qui a battu tous les records possibles lors de sa sortie en salles.

Jake Hamilton de la chaîne YouTube Jake’s Takes a interviewé Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon avant Far From Home. À un moment donné au cours de leur conversation, Hamilton a demandé si les précédents Spider-Men de Sony pourraient un jour rejoindre le MCU dans un film multivers. Voici sa question :

Avec [Into the Spider-Verse] … et puis ce film, il touche en quelque sorte à cette idée du multivers … aucune chance qu’il y ait un multivers dans lequel Spider-Man d’Andrew Garfield et Spider-Man de Tobey Maguire, puis votre Spider-Man se rencontrent tous? Et vous pourriez juste dire que tout le monde vient d’un univers différent ?

La question semblait abasourdir le trio, Hollande en particulier. Batalon et Zendaya tentent de répondre à la question aussi sérieusement que possible immédiatement. Mais Holland semble être à court de mots. Même Hamilton remarque que la réticence de Holland à répondre à la question pourrait être une réponse réelle. Découvrez la séquence des événements ci-dessous :

Le langage corporel de Spidey dit tout

Bien qu’il ait fait un travail admirable ces dernières années, Holland est déjà largement connu pour sa propension à divulguer de gros secrets MCU. Cependant, sa performance dans cette interview de 2019 est assez révélatrice. Et un expert en langage corporel a analysé le comportement de Holland pour Looper en décembre dernier.

Alison Henderson de Moving Image Consulting a conclu que « Tom se retient définitivement et connaît la réponse à la question, mais ne peut tout simplement pas confirmer. Elle a examiné ce que fait Holland pendant le segment multivers et a également analysé Batalon et Zendaya.

“Avant que Jake Hamilton ne termine la question, Tom Holland joue déjà avec ses doigts, ce qui est un signal nerveux”, a-t-elle déclaré. Holland “se tourne alors vers Zendaya et Jacob pour répondre à la question à sa place. Il retient un peu son souffle puis ferme les lèvres pour retenir sa réaction et ne pas dévoiler le secret.

L’expert a déclaré que Zendaya et Batalon étaient également dans le secret de No Way Home. À l’époque, nous n’avions aucune idée de l’intrigue de No Way Home. La raison pour laquelle nous examinons cette interview de 2019 début septembre 2021 est assez simple. Le clip fait à nouveau le tour des réseaux sociaux. Cela incitera de nombreux fans à chercher plus d’informations, et c’est ainsi qu’ils finiront par trouver l’histoire de Looper. Vous pouvez le lire en entier sur ce lien.

Il est également intéressant de noter qu’en juin 2019, nous n’avions aucune idée que Sony et Disney voudraient se séparer à propos des désaccords sur les revenus de Spider-Man. Mais la star de Spider-Man semblait déjà connaître l’idée générale de No Way Home avant même la première de Far From Home.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre, avec une deuxième bande-annonce qui devrait sortir fin octobre.