Tom Holland accepte que les hommes de petite taille aient plus de sexe

Sur Instagram, l’acteur a aimé un post qui dit : « Selon la science, les hommes de petite taille ont plus de relations sexuelles. Selon The Journal of Sexual Medicine, les hommes plus petits sont plus actifs sexuellement que les hommes plus grands, Qui aurait pensé? ».

Le message comprenait une photo d’Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito de leur film Twins de 1998. L’étude a conclu que 531 hommes hétérosexuels ont des relations sexuelles avec plus souvent que les hommes mesurant plus de 175 cm.