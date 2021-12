Tom Holland adopte une étude montrant que les hommes de petite taille ont plus de relations sexuelles

Tom Holland a cosigné une conclusion scientifique qui a un impact clair sur sa vie… que les hommes de petite taille ont plus de relations sexuelles.

La star de « Spider-Man » sait clairement de qui il parle. L’acteur de 5’8″ sort ensemble Zendaya, qui mesure 5’10. »

Voici comment cela s’est passé … La LADbible a posté une photo de Danny De Vito et le plus grand Arnold Schwarzenegger, avec la légende : « Selon le Journal of Sexual Medicine, les hommes plus petits sont plus actifs sexuellement que les hommes plus grands. » Tom a aimé la publication, selon The Sun.

Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, il y avait 531 hommes hétérosexuels dans l’étude et ont trouvé que les hommes de moins de 5’9″ l’avaient juste plus que leurs homologues plus grands.

Tom et Zendaya ont plaisanté sur leur disparité de hauteur de 2 pouces, Holland l’appelant une « hypothèse stupide » selon laquelle des différences de hauteur comme la leur créent des problèmes.

Pour la part de Zendaya, c’est du vieux chapeau… « Ma maman est plus grande que mon papa. Ma mère est plus grande que tout le monde.

Tom a parlé du casting pour ‘Spider-Man’… « Toutes les filles que nous avons testées pour les deux rôles étaient plus grandes que moi. Il n’y avait personne qui a testé qui était plus court que moi. Pour être honnête, je suis assez petit.