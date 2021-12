Tom Holland aurait l’air d’être papa et fonderait bientôt une famille

Le célèbre acteur Tom Holland veut apparemment fonder une famille et a fait savoir qu’il n’attend pas d’être père, ce qui a sans aucun doute assez surpris ses admirateurs et ses fans.

Tom Holland a récemment parlé de ses projets futurs dans une nouvelle interview et de devenir père C’est l’un d’entre eux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Tom Holland a été impliqué dans le monde de l’art dès son plus jeune âge.

En plus d’être le nouveau Spider-Man et d’avoir joué dans Avengers : Endgame, l’acteur de 25 ans a également participé à des films tels que The Impossible, Cherry, Uncharted et plus encore.

Cependant, après tant de succès, de gloire et de plateaux de tournage, Tom se sent prêt à entamer une nouvelle phase de sa vie.

Ainsi, dans une nouvelle interview, Tom a parlé de son avenir et de ce qu’il attend de sa vie dans les années à venir.

L’artiste a annoncé qu’il aimerait faire une pause loin des projecteurs, devenir papa bientôt et fonder une belle famille, puisque cela a été six ans de travail acharné.

J’ai passé les six dernières années très concentré sur ma carrière. Je veux faire une pause et me concentrer sur fonder une famille et découvrir ce que je veux faire hors de ce monde. »

De cette façon, Tom Holland a approfondi le sujet d’avoir des enfants, précisant qu’il adore les enfants.

J’aime les enfants. J’ai hâte d’être papa, je peux attendre et je le ferai, mais j’ai hâte ! Si je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours à la table des enfants pour traîner. Mon père a été un excellent modèle pour moi. Je pense que j’ai hérité ça de lui ! »

Compte tenu du fait que Tom est actuellement en couple avec la belle actrice et danseuse Zendaya, les fans des deux célébrités n’excluent pas qu’il puisse commencer une vie avec lui dans quelques années, ce qui fascinerait sans aucun doute des millions de personnes.

Il a commencé sa carrière théâtrale en 2008 en jouant le personnage principal de la comédie musicale Billy Elliot.

Plus tard, après avoir été diplômé de la BRIT School en 2012, il a fait ses débuts au cinéma avec le film L’impossible (2012) et a été acclamé par la critique, après avoir été nommé par le National Board of Review comme nouvel acteur de cette année. , en en plus d’avoir été nominé aux Critics’ Choice Awards du meilleur jeune acteur.