Tom Holland aurait peut-être confirmé un gros spoiler Spider-Man: No Way Home

Comme son personnage de Peter Parker dans la trilogie Spider-Man de Marvel, Tom Holland a beaucoup grandi en ce qui concerne les grosses fuites de MCU. Il est plus susceptible de nier le grand point de l’intrigue No Way Home que tout le monde connaît que de dire tout ce qui le gâcherait. Cependant, Holland pourrait ne pas être en mesure de contrôler absolument tout ce qu’il dit ou son langage corporel lors des interviews de presse de No Way Home. Et il se trouve que l’acteur a peut-être dit quelque chose lors de la tournée de presse qui implique que l’une des plus grandes fuites de No Way Home est exacte. Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que de gros spoilers Spider-Man pourraient suivre ci-dessous.

Les gros spoilers No Way Home

Il y a quelques gros spoilers No Way Home que la plupart des fans de Marvel connaissent.

Le plus important concerne les trois Spider-Men que nous verrons dans No Way Home. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield co-vedette dans cette histoire multivers massive, luttant ensemble contre cinq (ou plus) méchants emblématiques de Spider-Man. C’est le spoiler qui a reçu de nombreuses confirmations jusqu’à présent et il a également été le spoiler le plus difficile à éviter.

Vous pouvez essayer de rester à l’écart des interviews de Holland’s No Way Home pour éviter les spoilers. Mais les interviews de Garfield qui n’ont aucun lien avec No Way Home pourraient néanmoins vous choquer avec les spoilers de Spider-Man. C’est ainsi que vous découvrirez peut-être que Garfield est dans le film ou que les gens pensent au moins qu’il y est. Bien sûr, si Garfield est dans No Way Home, nous pouvons supposer que Maguire l’est aussi.

Ensuite, il y a Venom (Tom Hardy), le personnage que les fans de Marvel qui ont vu Venom 2 s’attendent à voir dans No Way Home. C’est parce que Sony a fait tout son possible pour avoir Tom Holland comme Spider-Man dans la suite de Venom.

Enfin, il y a le Daredevil de Charlie Cox. Comme Garfield, Cox a dû nier son camée No Way Home lors d’entretiens sans rapport avec le MCU. Plus récemment, Kevin Feige a confirmé que Cox incarnerait Matt Murdock du MCU. L’implication était que les rumeurs de No Way Home sont exactes.

Peter Parker (Tom Holland) dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

La grande révélation de Venom de Tom Holland

S’adressant à CinemaBland avant la première de No Way Home, Tom Holland a abordé la scène post-crédits de Venom 2 que j’ai mentionnée ci-dessus. C’est là qu’il est allé au-delà, révélant quelque chose dont nous n’avions aucune idée. Holland a déclaré que Tom Hardy était venu sur le plateau de No Way Home pour tourner la scène post-crédits de Venom 2:

J’étais sur le plateau, Amy Pascal est venue vers moi et a eu une conversation à ce sujet. J’étais très excité. Tom Hardy est venu se poser quelques jours plus tard pour filmer son côté du tag Venom.

Pourquoi Hardy serait-il venu sur le plateau de No Way Home pour tourner un post-générique qui n’avait pas besoin de Tom Holland ?

La même interview de CinemaBlend propose des réponses de Kevin Feige de Marvel et d’Amy Pascal de Sony à propos des post-crédits de Venom 2. Les deux dirigeants confirment que la scène de Tom Holland à la télévision dans Venom 2 n’est pas de nouvelles images mais des scènes réutilisées de Far From Home. En d’autres termes, Holland n’a eu besoin de tourner aucune scène pour Venom 2.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Pourquoi la réponse de Holland est si spoiler

Il n’y a qu’une seule explication plausible pour que Tom Hardy ait tourné la scène post-crédits de Venom sur le tournage de No Way Home. Il était là car il devait aussi tourner sa partie Venom pour les post-crédits de No Way Home.

Comme je l’ai déjà dit, de nombreuses rumeurs de No Way Home disent que Venom apparaîtra dans No Way Home. Et nous avons vu quelques fuites d’initiés de confiance qui ont déclaré que Venom rejoindrait Spider-Man de Tom Holland dans le tag No Way Home. De plus, des fuites indiquent que cette scène montrera Venom quittant le MCU pour retourner dans son univers. Mais pas avant qu’une partie du symbiote ne soit bloquée dans le MCU.

Le mot dans la rue est que la future trilogie MCU Spider-Man livrera le combat Spider-Man contre Venom dont nous aspirons. Et c’est la façon de tout connecter.

La question de Venom 2 a d’abord intrigué Tom Holland, et il semblait avoir du mal à trouver ses œuvres. Il se peut qu’il sache déjà ce qui l’attend, alors il essayait juste de naviguer dans l’interview sans rien gâcher.

No Way Home débutera le 17 décembre, date à laquelle la rumeur de la scène post-crédits sera probablement confirmée. L’interview de CinemaBlend suit ci-dessous dans son intégralité.