Tom Holland confirme le rôle de Fred Astaire dans le prochain biopic

La star de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, a déclaré qu’il incarnerait l’emblématique Fred Astaire dans un prochain biopic pour Sony. Lors d’un événement à Londres pour le nouveau film Spider-Man, Holland a confirmé qu’il en avait parlé avec la productrice Amy Pascal et que la première ébauche d’un script était terminée. Holland, 25 ans, a de l’expérience dans le chant et la danse, ayant lancé sa carrière sur la scène londonienne dans Billy Elliot the Musical.

Dans un nouveau profil GQ de l’acteur, Pascal a mentionné qu’elle souhaitait incarner Holland dans le rôle d’Astaire. Lorsque Holland a été interrogé à ce sujet dimanche soir, il a confirmé que le script « est arrivé il y a une semaine », rapporte Variety. Cependant, il n’a pas encore vu le script ni même reçu. Il en a pourtant parlé avec Pascal. « Elle m’a fait FaceTime plus tôt. J’étais dans le bain », a-t-il déclaré aux journalistes. « Et nous avons eu une belle FaceTime, mais je jouerai Fred Astaire. »

Il n’y a pas d’autres détails sur ce projet Astaire. Holland a quelques talents musicaux, puisqu’il a joué le rôle-titre dans Billy Elliot the Musical à Londres de 2008 à 2010. En 2017, il a dansé sur « Singin’ in the Rain » et « Umbrella » de Rihanna dans une bataille virale Lip Sync Battle. clip qui a impressionné les fans qui ne le connaissaient que sous le nom de Friendly Neighborhood Spider-Man.

Holland a placé pour la première fois le nouveau Peter Parker/Spider-Man dans Captain America: Civil War dans le cadre d’un accord entre Disney’s Marvel Studios et Sony Pictures pour amener le web-slinger dans l’univers cinématographique Marvel. Il a également joué le rôle dans Spider-Man : Homecoming, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home. Son troisième film solo, Spider-Man : No Way Home, débutera le 17 décembre. Pascal a dit à Fandango que Holland jouerait le rôle de Spidey dans au moins trois autres films.

Astaire est largement considéré comme l’un des plus grands danseurs de l’histoire du cinéma, se produisant depuis plus de 70 ans. Il est né à Omaha en 1899 et a commencé à se produire sur scène avec sa sœur aînée, Adele Astaire. Après avoir rencontré le succès à Broadway, il a commencé à jouer dans des films en 1933. Ses films les plus célèbres sont les 10 qu’il a réalisés avec Ginger Rodgers, dont Top Hat, Swing Time et Shall We Dance. Certains de ses autres films incluent The Band Wagon, Funny Face, Silk Stockings, Holiday Inn et Easter Parade. Vers la fin de sa carrière, il a commencé à jouer des rôles de soutien dans des drames, et la seule nomination compétitive aux Oscars qu’il a reçue était pour The Towering Inferno en 1975. En 1950, il a reçu un Oscar d’honneur pour son travail dans les comédies musicales. Astaire est décédé en 1987 à 88 ans.

Le partenariat d’Astaire avec Rodgers sera relaté dans Fred & Ginger, avec Jamie Bell dans le rôle d’Astaire et Margaret Qualley dans le rôle de Rodgers. Le film sera produit pour Amazon Studios et Automatik, a rapporté Variety en décembre 2020. Jonathan Entwistle (La fin du putain de monde) a été embauché pour réaliser, à partir d’un scénario d’Arash Amel (Une guerre privée). Par coïncidence, Bell et Holland ont tous deux joué Billy Elliott, avec Bell dans le film de 2000.