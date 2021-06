Tom Holland de Spider-Man ne peut pas s’arrêter, n’arrêtera pas de taquiner la bande-annonce de No Way Home

Peu importe que Peter Rabbit 2 soit ou non dans la foule. À la minute où la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home sortira, elle sera PARTOUT. Mais encore, Peter Rabbit 2: The Runaway ne me semble pas être la meilleure pièce. Même s’il s’agit d’un film de Disney, Black Widow est également le prochain film de Marvel Studios à arriver en salles (le 9 juillet), et je parie que déposer la bande-annonce de Spider-Man devant ce blockbuster garantit une exposition maximale. Disney convainc également plus de gens de voir Black Widow dans un théâtre – car il sera également disponible sur Disney + Premier Access. C’est un scénario « gagnant, gagnant » pour les deux grands studios.