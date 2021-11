Tom Holland détaille les luttes contre la paralysie du sommeil depuis qu’il est devenu célèbre

Tom Holland a révélé une façon dont la célébrité a été dure pour lui.

L’acteur de 25 ans est dans le show-biz depuis un certain temps maintenant, mais a atteint une renommée internationale lorsqu’il a été choisi pour incarner Peter Parker, également connu sous le nom de Spider-Man, dans « Captain America: Civil War » en 2016. Il est depuis apparu dans un certain nombre d’autres films Marvel.

Dans une récente interview avec GQ, la star britannique a révélé qu’au fur et à mesure que sa célébrité grandissait, il commençait à lutter contre la paralysie du sommeil. Selon WebMD, la paralysie du sommeil est « un sentiment d’être conscient mais incapable de bouger. Elle se produit lorsqu’une personne passe entre les phases d’éveil et de sommeil ».

« Vous êtes éveillé, mais vous ne pouvez pas bouger », a expliqué Holland.

Tom Holland a révélé qu’il souffrait d’un certain nombre de troubles du sommeil, notamment de paralysie du sommeil, de rêves cognitifs et de cauchemars. (Tim P. Whitby/.)

Il dit qu’il est souvent frappé par un cauchemar à propos de son affliction dans lequel il se réveille dans un état de paralysie, incapable de bouger et est entouré de paparazzi qui prennent des photos.

« Ils sont tous là, et je cherche mon publiciste, genre ‘Où est la personne qui est censée me protéger ? Que se passe-t-il ?' », se souvient-il. « Et puis quand je peux à nouveau bouger, j’allume les lumières, et c’est fini. »

Une fois qu’il se rend compte qu’il est en sécurité et seul dans sa chambre, Holland a déclaré qu’il se sentait soulagé, mais pas tellement qu’il ne « se lèverait pas et chercherait un appareil d’enregistrement ou quelque chose que quelqu’un a mis dans ma chambre ».

Tom Holland a partagé son astuce pour vaincre les cauchemars. (Photo de Frazer Harrison/.)

Il a également déclaré qu’il faisait face à des « rêves cognitifs » et que « quatre dort sur dix, je me réveille complètement nu ».

De plus, la star fait de temps en temps des cauchemars et a partagé son astuce pour les combattre, qui lui a été initialement partagée par son réalisateur de « Spider-Man », Jon Watts.

« Essentiellement, lorsque vous dormez, votre cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement qu’il ne l’est lorsqu’il est éveillé », a-t-il déclaré. « Si vous êtes dans un rêve et que vous lisez quelque chose, disons, un panneau d’arrêt, et que vous vous retournez, lorsque vous regardez en arrière le panneau d’arrêt aura changé. Alors ce que vous faites est – et c’est là que ça semble stupide — vous réglez une alarme pour chaque heure de la journée lorsque vous êtes éveillé. Lorsque l’alarme se déclenche, vous lisez quelque chose. »

Il a dit qu’après avoir lu quelque chose de simple à proximité, s’être détourné puis s’être retourné pour voir que rien n’avait changé, il avait repris le contrôle de ses cauchemars une fois qu’il était réellement endormi.

« Ce qui se passe, c’est que lorsque vous le faites pendant longtemps, vous commencez à le faire pendant votre sommeil. Parfois, si je fais un très mauvais rêve, je regarde un panneau et je dis : ‘Oh, je suis rêver.’ Et puis vous avez carte blanche pour faire ce que vous voulez », a expliqué Holland.

Tom Holland à la première de « Spider-Man : Homecoming » à Los Angeles. (.)

Il a ajouté : « La dernière fois que cela m’est arrivé, je volais autour du Golden Gate Bridge. C’était génial. »