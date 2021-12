Tom Holland dit au revoir à Spider-Man avec No Way Home

C’est en 2013 qu’Andrew Garfield a déclaré dans une interview qu’il aimerait que Peter Parker explore sa sexualité. Et si MJ était un homme ? Pourquoi ne pouvons-nous pas découvrir que Peter explore sa sexualité ? C’est loin d’être révolutionnaire ! … Ensuite, Pourquoi ne peut-il pas être gay ? Pourquoi ne peut-il pas aimer les garçons ? Garfield a interrogé dans cette interview avec Entertainment Weekly.

Tom aimerait donc passer le relais de Peter Parker à une femme ou à quelqu’un d’autre qui est différent des trois acteurs que nous avons vus dans chaque franchise. Peut-être ne sommes-nous pas si loin de voir autre chose, après le personnage de Miles Morales dans le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse.

Tom Holland dans Spider-Man : No Way Home. (Twitter)

En revanche, Tom Holland aimerait se concentrer davantage sur sa vie personnelle. « J’ai passé les six dernières années tellement concentré sur ma carrière »dit Hollande. « Je veux faire une pause et me concentrer sur l’éducation d’une famille et découvrir ce que je veux faire hors de ce monde. C’était en 2015 lorsqu’il a fait ses débuts en tant que Peter Parker avec Spider-Man: Homecoming et a déclaré qu’il était temps de passer le flambeau.