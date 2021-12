Tom Holland dit clairement qu’il est d’accord avec cette différence majeure qu’il a avec Zendaya

Avant la sortie de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland et Zendaya ont fait le circuit de presse pour promouvoir le film. L’adorable couple a également donné aux fans un aperçu de leur relation amoureuse, redéfinissant les objectifs du couple à Hollywood. Vendredi, lors de l’événement Sirius XM Town Hall, le duo a abordé sa différence de taille. Holland mesure 5’7″ et Zendaya mesure 5’10 ».

« Pas beaucoup plus grand », a plaisanté Holland. « Mettons ça là-bas. Peut-être un pouce ou deux au mieux. Ce n’est pas comme, les gens disent: » Comment vous êtes-vous embrassé? Cela a dû être si difficile. « »

« Ce que je dis, c’est que je suis toujours fasciné par – parce que c’est une chose tellement misogyne que du genre : ‘Oh mon Dieu, la femme [is taller] », et c’est tellement problématique », a répondu l’hôte. « C’est une supposition stupide », a répondu Holland. « C’est normal aussi », a plaisanté Zendaya. « Ma mère est plus grande que mon père. Ma mère est plus grande que tout le monde. »

Selon Holland, il est assez courant qu’il soit plus petit que les femmes qui l’entourent. « Je me souviens quand nous faisions les tests d’écran de Spider-Man… Il faudrait demander [director] Jon Watts a répondu à cette question, mais toutes les filles que nous avons testées pour les deux rôles étaient plus grandes que moi », a expliqué Holland. « Je me demande si c’était une décision que Jon avait prise. Il n’y avait personne qui ait testé qui était plus petit que moi. »

« Pour être juste, je suis assez petit », a concédé Holland. « Alors peut-être que c’était une décision prise par Jon Watts et quelque chose dont il était conscient et qu’il voulait briser le stéréotype. Je pense que c’est génial. » Zendaya a également pesé, expliquant que « c’est un bon moment doux entre eux. » Selon Holland, il espère que les gens retireront « soyez vous-même, soyez qui vous êtes » de No Way Home.

HOLLAND et Zendaya ont déjà ouvert. à propos de leur relation après que des photos de pap les aient montrés en train de s’embrasser en faisant des courses. « L’un des inconvénients de notre renommée est que la confidentialité n’est plus vraiment sous notre contrôle », a noté Holland à GQ. « Et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier. »

« J’ai toujours été très déterminé à garder ma vie privée privée parce que je partage une grande partie de ma vie avec le monde de toute façon », a expliqué Holland. « Nous nous sommes en quelque sorte sentis privés de notre vie privée. » L’intervieweur a ensuite laissé entendre à Holland que le jeune couple n’était peut-être tout simplement pas prêt à partager leur relation avec le monde, mais Holland l’a fermé. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de ne pas être prêt. C’est juste que nous ne le voulions pas », a-t-il expliqué.