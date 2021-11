Tom Holland dit qu’il ne se voit pas jouer à Spider-Man au-delà de 30 ans

Tom Holland est l’un des acteurs à la mode ; et est-ce qu’au-delà de la co-vedette dans plusieurs films ces dernières années, c’est l’un des noms les plus populaires du cinéma à succès actuel. À tel point que nous avons récemment pu profiter de la première bande-annonce du premier film de la saga Uncharted jouant Nathan Drake et sortira bientôt son dernier film en tant que super-héros arachnide de Marvel avec Spider-Man: No Way Home après plusieurs années à jouer le personnage . Mais combien de temps Tom Holland sera-t-il Spider-Man ? L’acteur semble l’avoir clair à 25 ans.

L’acteur a été franc dans une récente interview avec le magazine GQ, où il a déclaré qu’il ne jouerait pas Spider-Man au-delà de 30 ans, car il n’a apparemment pas beaucoup d’intérêt à explorer un Peter Parker plus mature. Rappelons que jusqu’à présent, la version la plus jeune de Spidey a été montrée à l’UCM, bien que le passage des années soit également perceptible dans la manière d’interpréter le personnage.

Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Photo : merveille

« Peut-être qu’il est temps de passer à autre chose. Peut-être que la meilleure chose pour Spider-Man est qu’ils fassent un film de Miles Morales. Je dois aussi prendre en compte Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie… Si je joue Spider-Man après 30 ans, j’ai fait quelque chose », confie l’acteur. Et on se souvient que Holland est Spider-Man au cinéma depuis 6 ans depuis ses débuts sonores en 2016 dans Captain America : Civil War.

Malgré cela, Sony Pictures est toujours très intéressé par le fait que Holland continue à jouer le rôle aussi longtemps que possible ; à tel point que son idée dès le départ était d’explorer la vie de Peter Parker au fil des ans, de sa jeunesse à sa maturité. Amy Pascal de Sony est claire : « Je lui ai parlé de faire, environ 100 de plus. Je ne ferai jamais de films Spider-Man sans lui. »

Pour le moment, même Holland lui-même ne sait pas s’il continuera en tant que Spider-Man à l’UCM pour d’éventuels nouveaux films, bien que tout indique qu’au moins, il aura une nouvelle trilogie et une participation à d’autres films croisés.

Source : Cependant