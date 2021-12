Tom Holland est émerveillé par l’incroyable sens de la mode de Zendaya

Lors de leur dernière interview commune dans l’émission de télévision française Quotidien, où ils font tous les deux la promotion de leur prochain film Spider-Man : No Way Home, Tom Holland a évoqué le prix Fashion Icon que Zendaya a reçu il y a peu aux CFDA Awards puis les deux de Ils ont vu une vidéo dans laquelle les meilleurs looks de l’actrice sont apparus.

NEW YORK, NEW YORK – 10 NOVEMBRE: Zendaya assiste aux CFDA Fashion Awards 2021 au Grill Room le 10 novembre 2021 à New York. (Photo de Dimitrios Kambouris / .) (.)

Après avoir vu les regards pensifs de sa petite amie et co-vedette dans Spider-Man, Tom Holland n’a dit que sur son style : « C’est irréel, c’est incroyable ». Pendant ce temps, Zendaya a parlé de l’importance de la mode et du bon haltère qu’elle a fabriqué en travaillant aux côtés de son styliste, Law Roach.