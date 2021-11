Tom Holland est la toute première voix de Percy Pig dans la publicité de Noël M&S 2021

L’heure de la publicité de Noël est bel et bien à nos portes, et maintenant Tom Holland a été révélé comme la toute première voix de Percy Pig dans le tout nouveau clip festif de M&S Food.

L’acteur de Spider-Man s’est associé à Dawn French pour participer à une série de publicités, qui marque (sans jeu de mots) la course jusqu’au 25 décembre.

La première des huit publicités voit les lumières s’éteindre dans une succursale de M&S, qui est parée pour les vacances.

Pas une créature ne bougeait, pas même une souris… jusqu’à ce que la fée au sommet d’un arbre de Noël laisse tomber sa baguette et donne accidentellement vie à un cochon Percy.

La fée, exprimée par la star du vicaire de Dibley, Dawn, suit ensuite Percy dans le magasin alors qu’il est submergé par la nourriture qu’il rencontre – même en se réjouissant lorsqu’il fait le tour du magasin.

Le clip devrait être présenté en première à 8h40 lors de Good Morning Britain d’ITV jeudi, avec des publicités hebdomadaires qui devraient être publiées à l’approche de Noël.

Percy trouve sa voix pour la première fois dans la nouvelle publicité (Photo: PA)



Tom joue dans la publicité aux côtés de Dawn French (Photo : David Fisher/REX/Shutterstock)

C’est la première fois au cours des 30 années d’existence de Percy Pig qu’on lui donne une voix, et Tom semble assez excité d’être celui qui la fournit.

Il a déclaré: « J’aime Percy Pigs depuis aussi longtemps que je me souvienne, et quand on m’a demandé d’être sa voix – sa toute première voix – il m’a fallu moins d’une seconde pour dire oui. »

Le joueur de 25 ans a ajouté: » Bien faire le sniff était un défi, mais j’espère que j’ai réussi et que vous aimez tous ce que vous entendez! J’ai envisagé de demander un approvisionnement à vie de Percy Pigs, mais j’ai pensé que je devais économiser de la place pour tous ces incroyables plats de Noël M&S ! »

Dawn French prête également sa voix au nouveau clip (Photo : Karwai Tang/WireImage)

La voix de la fée festive, Dawn French, a déclaré: « Noël, c’est M&S ​​Food, n’est-ce pas ? Ainsi, lorsque l’appel vous demande de faire partie de la publicité de Noël de M&S, c’est à peu près un oui garanti – je veux dire qu’ils sont si emblématiques chaque année.

« Puis, quand M&S a dit que je serais la fée au sommet du sapin de Noël qui donnerait vie à Percy Pig, j’ai failli tomber de ma chaise d’excitation. C’est sûrement le meilleur concert au monde, non ?

Cela vient après que Disney a publié une publicité de Noël déchirante pour 2021 qui rivalise avec certaines des campagnes les plus émouvantes publiées par John Lewis dans le passé.

