Tom Holland est si mauvais pour nier le grand spoiler Spider-Man: No Way Home

La star de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, a déclaré lors de la tournée de presse du film MCU très attendu qu’il espère un jour faire un film avec ses collègues Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield. C’est le meilleur troll que vous puissiez imaginer de la part de l’acteur, alors qu’il navigue dans les réunions de presse avant la première de No Way Home. Et le meilleur, c’est qu’il est si mauvais pour nier cette rumeur en particulier qu’il a involontairement dégluti au milieu de son démenti sans conviction.

Le spoiler Holland-Maguire-Garfield est le secret le moins bien gardé d’Hollywood. On sait depuis des mois que les trois acteurs joueront leurs versions de Spider-Man dans No Way Home. Selon un grand nombre de fuites, le film sera la première aventure en direct de Spider-verse. Pourtant, les acteurs doivent encore faire comme si rien de tout cela n’était exact. En tant que tels, ils nient continuellement ce gros spoiler No Way Home lorsqu’on les interroge à ce sujet. Inutile de dire que les démentis de Holland s’aggravent à l’approche de la première.

Nous vous préviendrons que les spoilers suivent ci-dessous, mais ce ne sont certainement plus des spoilers.

Le grand spoiler No Way Home

Certaines des premières fuites de No Way Home ont déclaré que Garfield et Maguire reprendraient leurs rôles de Spider-Man, rejoignant Tom Holland dans une grande histoire multivers. Ensuite, nous avons vu Jamie Foxx confirmer son retour en tant qu’Electro, ce qui impliquait qu’Andrew Garfield serait dans le film. Plus tard, Alfred Molina a expliqué précisément comment son emblématique méchant Doc Ock rejoindra le MCU. L’implication est que Tobey Maguire apparaîtrait également dans le film. Tout cela était avant la première sortie de la bande-annonce, qui a ouvert la boîte de Pandore aux grosses fuites de No Way Home.

Sony et Marvel ont publié la première bande-annonce fin août, un jour après la fuite en ligne d’une version floue sans VFX. La bande-annonce ne contenait que Spider-Man de Holland. Mais Otto de Molina est apparu dans le clip. Sony et Marvel ont également taquiné quatre autres méchants.

Peu de temps après, les grosses fuites de Maguire et Garfield ont commencé à arriver. Nous avons vu des images floues des deux acteurs sur le plateau. Une photo de Garfield a suivi, puis une fuite vidéo complète de lui en costume. Sony a confirmé l’authenticité de certaines de ces images fixes lorsque son équipe juridique a publié des avis de droit d’auteur et a exigé qu’elles soient supprimées.

En conséquence, Garfield a désespérément essayé de convaincre les intervieweurs cette année qu’il n’était pas dans le film. Séparément, Holland a continué à nier que les deux anciens acteurs de Spider-Man soient dans le film.

Puis vint la plus grande fuite à ce jour, une image montrant Holland, Maguire et Garfield en tenue de Spider-Man mais sans masques. Ils étaient dans une scène qui se passait la nuit au sommet d’une structure. La fuite était tout à fait conforme aux rumeurs précédentes.

« Est-ce qu’Andrew Garfield joue à nouveau à Spider-Man ? » – répond l’acteur. Source de l’image : YouTube

Holland espère faire un film avec Maguire et Garfield

Juste au moment où nous pensions que les choses ne pouvaient pas être plus claires, la bande-annonce 2 de No Way Home est tombée, avec une grosse erreur de montage. Cela suffisait pour nous dire que Sony et Marvel ont intentionnellement supprimé deux variantes de Spider-Man de la grande scène de bataille au sommet de la Statue de la Liberté.

À quelques jours de la première de No Way Home sur le tapis rouge, les stars du film se sont assises avec divers journalistes pour promouvoir le film. Dans une interview d’Associated Press avec Holland, Zendaya et Jacob Batalon, Holland a dû répondre à la rumeur Maguire-Garfield.

THE SPIDER-MEN: En tant que Spider-Man régnant, le sens de l’araignée de @ TomHolland1996 le relie aux précédents web-slingers Tobey Maguire et Andrew Garfield. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/AdRFW1Obcl – AP Entertainment (@APEntertainment) 8 décembre 2021

« Nous sommes amis », a déclaré l’acteur, citant une récente rencontre avec Maguire. « Nous sommes tombés sur Tobey l’autre jour dans un restaurant, et nous sommes les trois seules personnes à avoir joué ce personnage sur grand écran, il y a donc une filiation entre nous. Cela a-t-il du sens? Vous connaissez le mot que j’essaie de dire. Il y a un lien commun entre nous, donc quand nous nous voyons, nous avons l’impression d’être un frère perdu depuis longtemps.

De Garfield, Holland a déclaré: « J’ai vu Andrew l’autre jour lors d’une fête à LA, et je lui ai fait un gros câlin, et c’était très agréable. » C’est alors qu’il a ajouté qu’il voulait faire un film avec les anciens acteurs de Spider-Man.

« J’adorerais partager l’écran avec eux un jour », a déclaré Holland avec une gorgée hilarante et un bégaiement involontaire. « Malheureusement, je ne pense pas que nous pourrons jamais porter les costumes ensemble, mais ce serait bien de faire un film avec eux. »

Le vœu de Holland se réalisera plus tôt que vous ne le pensez. No Way Home sortira en salles le 17 décembre, et Maguire et Garfield y sont définitivement.