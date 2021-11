Tom Holland et Zendaya dévoilent leur relation après des photos envahissantes de paparazzi

Avant la sortie très attendue de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland s’est entretenu avec GQ pour discuter de son passage dans l’univers cinématographique Marvel et de ce à quoi il souhaite que ressemble sa carrière. La conversation s’est finalement tournée vers sa relation avec sa partenaire de Spider-Man, Zendaya, qui a été confirmée via des photos de paparazzi en juillet de cette année. Holland a admis qu’ils trouvaient tous les deux cette atteinte à la vie privée plutôt violante.

« L’un des inconvénients de notre renommée est que la vie privée n’est plus vraiment sous notre contrôle », a noté Holland. « Et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier. » Deux mois après que les photos soient devenues virales, le couple a apparemment confirmé leur romance dans un joli post Instagram que Holland a partagé pour l’anniversaire de Zendaya. « Mon MJ, passe le plus heureux des anniversaires. Passe-moi un appel quand tu (sic) up xxx », a-t-il écrit à côté d’un adorable selfie. Cependant, le manque d’agence pour rendre leur relation publique a fait des ravages.

« J’ai toujours été très déterminé à garder ma vie privée privée parce que je partage une grande partie de ma vie avec le monde de toute façon », a expliqué Holland. « Nous nous sommes en quelque sorte sentis privés de notre vie privée. » L’intervieweur a ensuite laissé entendre à Holland que le jeune couple n’était peut-être tout simplement pas prêt à partager leur relation avec le monde, mais Holland l’a fermé. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de ne pas être prêt. C’est juste que nous ne le voulions pas », a-t-il expliqué.

« Ce n’est pas une conversation que je peux avoir sans elle », a poursuivi Holland. « Tu sais, je la respecte trop pour dire… ce n’est pas mon histoire. C’est notre histoire. Et nous parlerons de ce que c’est quand nous serons prêts à en parler ensemble. » L’actrice de Dune a finalement pesé par téléphone. « C’était assez étrange et étrange, déroutant et envahissant », a expliqué Zendaya. « Le sentiment égal [we both share] c’est juste que lorsque vous aimez vraiment quelqu’un et que vous vous souciez de quelqu’un, certains moments ou choses, vous souhaiteriez qu’ils soient les vôtres. Je pense qu’aimer quelqu’un est une chose sacrée et une chose spéciale et quelque chose avec laquelle vous voulez faire face et vivre et expérimenter et apprécier parmi les deux personnes qui s’aiment. »