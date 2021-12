Tom Holland et Zendaya : les commentaires sur la différence de taille sont « ridicules »

Tom et Zendaya ont qualifié le bavardage de leur différence de hauteur de ridicule (Photo : PA/.)

Le couple de célébrités du moment Zendaya et Tom Holland ont abordé un stéréotype relationnel dans lequel ils se sont retrouvés impliqués, au milieu de rapports sur leur différence de taille.

Les co-stars de Spider-Man: No Way Home, qui ont toutes deux 25 ans, sont apparues à l’hôtel de ville de SiriusXM où elles ont parlé du film aux côtés de certains des stéréotypes « ridicules » auxquels les couples sont soumis.

Tom, qui mesure 5 pieds 8 pouces, et Zendaya, qui mesure 5 pieds 10 pouces, ont parlé en détail de la construction genrée de la taille, à la fois dans la vraie vie et dans le film Marvel.

L’animatrice Jessica Shaw a interrogé le couple sur leur différence de taille visible lors de leur baiser à l’écran dans le film, avant que Tom n’intervienne, rejetant l’idée que cela devrait même être une chose.

‘Pas beaucoup plus grand. Mettons ça dehors, dit-il. «Peut-être comme un pouce ou deux au mieux. Ce n’est pas comme si les gens disaient : « Comment vous êtes-vous embrassé ? Cela a dû être si difficile.

Le couple a convenu que de tels commentaires étaient intrinsèquement misogynes et problématiques, ajoutant qu’il s’agissait d’une « hypothèse stupide » que ce serait même un problème.

Le couple a fermé l’idée que leur différence de taille était même une chose (Photo: PA)

-C’est normal, acquiesça Zendaya. «Ma mère est plus grande que mon père. Ma mère est plus grande que tout le monde.

« Honnêtement, je n’y ai jamais pensé comme une chose », a-t-elle poursuivi. « Parce que mes parents ont toujours été comme ça.

« Donc je, je ne savais pas que les gens s’en souciaient jusqu’à la vie, vous savez, mais avant cela, j’avais, non, je n’en ai aucune idée. »

Tom a ajouté que lorsqu’il faisait des tests d’écran pour Spider-Man, presque toutes les femmes avec lesquelles il travaillait étaient plus grandes.

« Je me souviens quand nous faisions les tests d’écran de Spider-Man … chaque fille que nous avons testée pour les deux rôles était plus grande que moi », se souvient-il.

« Il n’y avait personne qui ait testé qui était plus petit que moi. Pour être honnête, je suis assez petit. Mais, euh, mais ouais, alors peut-être que c’était une décision [director] Jon Watts a fait quelque chose dont il était conscient et voulait briser le stéréotype. Je pense que c’est super.’

Plus : Marvel



Le couple a récemment fait son premier tapis rouge apparence en couple lorsqu’ils ont assisté à la cérémonie de remise des prix la plus prestigieuse du football, le Ballon d’Or, avec l’actrice d’Euphoria époustouflante dans une fascinante robe en soie Roberto Cavalli avec des détails élaborés dans le dos.

Dans un franc entretien avec GQ, Tom a demandé s’il parlerait davantage de leur relation, déclarant: « Ce n’est pas mon histoire. C’est notre histoire. Et nous parlerons de ce que c’est quand nous serons prêts à en parler ensemble.

