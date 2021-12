Tom Holland et Zendaya ont été initialement déconseillés à ce jour, par le producteur de « Spider-Man »

Zendaya et Tom Holland sont l’un des couples les plus mignons d’Hollywood en ce moment. Mais, si l’un des producteurs de Spider-Man avait ce qu’il voulait, les deux ne seraient pas du tout un élément. Comme PEOPLE l’a noté, la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, a d’abord conseillé à Holland et Zendaya de ne pas sortir avec eux car cela pourrait « compliquer les choses ».

PEOPLE a noté que les acteurs qui ont interprété Peter Parker et MJ dans les films précédents étaient tous sortis de l’écran – les partenaires de scène Tobey Maguire et Kirsten Dunst et plus tard Andrew Garfield et Emma Stone. Pascal ne voulait pas que les nouveaux Peter Parker et MJ suivent leurs traces. Lors d’une interview avec le New York Times, Pascal a déclaré qu’elle avait averti Zendaya et Holland de ne pas sortir ensemble pendant le tournage des films de super-héros. Bien que les acteurs n’aient finalement pas suivi ses conseils, elle leur a dit que les fréquentations pouvaient « compliquer les choses » en ce qui concerne leur relation de travail.

« J’ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons choisis pour la première fois et leur avons donné une conférence. N’y allez pas – ne le faites pas », a-t-elle déclaré au média. « Essaie de ne pas. » Pascal a ajouté : « J’ai donné le même conseil à Andrew et Emma. Ça peut juste compliquer les choses, tu sais ? Et ils m’ont tous ignoré. » Il a été spéculé en 2017, la même année que Spider-Man: Homecoming est sorti, que Zendaya et Holland sortaient ensemble. Cependant, leur couplage n’a été confirmé qu’en 2021. Même si la nouvelle de leur relation est officiellement devenue publique cette année, les stars de Spider-Man: No Way Home se sont engagées à garder leur vie personnelle privée.

Plus tôt cette année, Holland et Zendaya ont expliqué comment leur relation avait été confirmée via des photos de paparazzi avant de pouvoir partager la nouvelle eux-mêmes. Holland a déclaré à GQ qu’ils « se sentaient privés de leur vie privée » lorsque les photos ont émergé. Il a déclaré à la publication que les deux « ne voulaient tout simplement pas » parler de leur relation et qu’ils voulaient faire les choses à leur manière. Quant à l’ancienne star de Disney, elle a qualifié la situation de « bizarre, déroutante et envahissante ». Zendaya a poursuivi : » Le sentiment égal [we both share] c’est juste que lorsque vous aimez vraiment quelqu’un et que vous vous souciez de quelqu’un, certains moments ou choses, vous souhaiteriez qu’ils soient les vôtres. Je pense qu’aimer quelqu’un est une chose sacrée et une chose spéciale et quelque chose que vous voulez gérer, vivre et expérimenter et apprécier parmi les deux personnes qui s’aiment. »