Tom Holland et Zendaya plaisantent sur les cascades dans « Spider-Man »

Les meilleurs films de l’univers « Spider-Man » 0:43

. – Tom Holland joue peut-être un grand super-héros, mais il semble que sa co-star Zendaya fasse tout le gros du travail.

Lors d’une apparition dans « The Graham Norton Show » cette semaine, les deux acteurs de « Spider-Man: No Way Home » ont raconté comment ils ont dû s’adapter à leur différence de taille lorsqu’ils faisaient des cascades, en particulier pour une scène dans l’un dans lequel Spider-Man, le rôle joué par Holland, est censé tenir MJ (Zendaya) et la faire basculer sur un pont. Spider-Man était censé reposer doucement MJ sur le pont, puis s’éloigner, a expliqué Zendaya dans l’émission.

Pour les non-initiés, Zendaya mesure quelques centimètres de plus que Holland. Et en conséquence, les choses étaient un peu différentes que prévu.

« En raison de notre différence de hauteur, si nous sommes au même point – nous étions attachés – j’atterrisais avant lui. Évidemment, mes pieds toucheraient le sol avant lui », a-t-il déclaré.

Holland a ajouté: « Et je suis le super-héros. Je suis censée avoir l’air cool », a-t-elle déclaré, alors que Zendaya riait. « Et elle atterrissait… et mes pieds se balançaient sous moi et ensuite elle m’attrapait. »

Le résultat final, comme les deux l’ont gracieusement démontré dans l’émission, fait que Zendaya ressemble plus au super-héros qu’à Holland, tenant sa jambe comme les deux atterrissent.

« Vous étiez en fait très charmant », a souligné Zendaya, en parlant de la Hollande. « Vous étiez comme ‘Oh mon Dieu, merci.’

Mis à part les cascades hilarantes, « Spider-Man: No Way Home », qui sortira en salles le 17 décembre, a déjà été un succès. Les billets pour le film ont submergé les sites Web lundi, les fans se plaignant que les sites de billetterie comme AMC étaient surchargés.

Alors que de plus en plus de films retournent dans les cinémas, qui continuent de faire face à des défis pendant la pandémie de covid-19, le battage médiatique entourant un super-héros aussi populaire pourrait aider les cinémas à terminer l’année sur une bonne note.