Tom Holland et Zendaya prouvent qu’ils sont des objectifs de couple après avoir fait une gaffe ensemble dans une nouvelle interview

Quelques semaines seulement après avoir rendu public leur relation, Zendaya et Tom Holland sont apparus dans The Graham Norton Show pour promouvoir leur nouveau film, Spider-Man: No Way Home. Tout en discutant du film, le couple a réussi à mettre en évidence leur connexion en reconstituant certaines de leurs cascades du film, comme l’a noté Entertainment Tonight. Le couple s’est même moqué de leur différence de taille, en plaisantant sur la façon dont cela affectait leur capacité à réaliser quelques cascades différentes.

Au cours du segment, l’animateur Graham Norton a expliqué comment Zendaya a mentionné dans une interview séparée que la différence de taille de la paire (la Hollande mesure 5 pi 8 po tandis que Zendaya mesure deux pouces de plus) rend les cascades plus « compliquées ». sujet, avec lui et Zendaya disant qu’il y a une « bonne histoire » derrière l’affaire. La star d’Euphoria a commencé par expliquer qu’il y a une scène particulière dans laquelle Spider-Man (Hollande) place MJ (Zendaya) vers le bas après s’être balancé d’un pont et s’éloigne d’elle.

Cependant, comme Zendaya est plus grande que son partenaire de scène, ils ont rencontré quelques difficultés. Elle a déclaré qu' »en raison de notre différence de hauteur, si nous étions sur le même point, j’atterrisais avant lui. Mes pieds ont évidemment touché le sol avant lui. » Holland a ensuite continué à expliquer le problème en disant: « C’est ce qu’on appelle une note de fond. C’est une chose qu’ils font dans les cascades. Alors, Zendaya atterrirait et je suis le super-héros. Je suis censé avoir l’air cool. Et elle atterrirait et j’atterrisais en quelque sorte comme ça et mes pieds se balançaient en quelque sorte par en dessous et elle m’attrapait. »

Les deux acteurs se sont ensuite levés pour rejouer le moment pour le public, Zendaya tenant la jambe de Holland. L’ancienne star de Disney a déclaré que Holland avait traité l’affaire d’une manière très « charmante ». À son tour, il a déclaré que c’était « tellement agréable d’être pris pour changer ». Les fans de Marvel pourront voir la paire en action lors de la première de Spider-Man: No Way Home le vendredi 17 décembre. Les événements du film reprendront là où ils s’étaient arrêtés dans le précédent film de Spider-Man, Far From Home , qui est sorti en juillet 2019. Aux côtés de Holland et Zendaya, No Way Home met en vedette Marisa Tomei, Jacob Batalon et Jon Favreau.