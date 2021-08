Tom Holland et Zendaya repérés au mariage ensemble quelques semaines après leur baiser en voiture

in

Être une célébrité est une chose délicate. Car si cela peut ouvrir de nouvelles portes professionnelles et financières, cela fait aussi entrer la vie personnelle dans l’espace public. Les acteurs de Spider-Man Tom Holland et Zendaya le savent trop bien, car il y a eu d’innombrables rumeurs selon lesquelles ils seraient impliqués dans une relation amoureuse. Et le couple vient d’être aperçu lors d’un mariage ensemble, quelques semaines seulement après que des photos de leur séance de maquillage de voiture ont éclaté sur Internet.