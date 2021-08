Tom Holland et Zendaya sont surpris ensemble lors d’un mariage reggaeton

Un ami commun, Esteban Camarillo, non seulement capturé les moments heureux des jeunes mariés, mais aussi un peu de démonstration publique d’affection des co-stars du prochain film Spider-Man : Far From Home. Dans une story Instagram, Esteban et Julie Camarillo apparaissent assis à droite, au centre de Tom Holland étreindre à Zendaya et elle repose doucement sa tête, et à gauche Darnell Appling, assistant de l’actrice.

Le média spécialisé dans célébrités Fin juillet, Us Weekly a obtenu des détails d’une source sur la relation amoureuse entre Holland et Zendaya : “Ils se défient tous les deux et s’équilibrent. Zendaya et Tom ont commencé à être vraiment bons. copains et ils sont restés ainsi longtemps avant les choses sont devenues romantiques“, a-t-il assuré.